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Калашников Media

ZALA AERO продемонстрировала в Южной Америке беспилотный комплекс вертикального взлёта и посадки

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ZALA AERO продемонстрировала в Южной Америке беспилотный комплекс вертикального взлёта и посадки
ZALA AERO продемонстрировала в Южной Америке беспилотный комплекс вертикального взлёта и посадки.
Источник изображения: industry-hunter.com

В ходе презентационных полётов для представителей Колумбии и Мексики впервые в Южной Америке был продемонстрирован и запущен в работу беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки ZALA VTOL.

ZALA VTOL может менять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания, а также выполнять взлёт и посадку на ограниченных площадках.

Помимо беспилотного комплекса ZALA VTOL будут использоваться беспилотные воздушные суда ZALA 421-16E с целевыми нагрузками нового поколения. Они обеспечивают получение фото и видеоизображений в HD-качестве, что очень важно при проведении комплексного воздушного мониторинга.

Воздушный мониторинг позволяет контролировать промышленную инфраструктуру, создавать фотопланы местности, контролировать безопасность наземных объектов.

Беспилотные комплексы и программные решения для авиационного мониторинга – это главные продукты группы компаний ZALA AERO. Сейчас в России более 2000 беспилотных комплексов ZALA используются для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.

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Страны
Колумбия
Мексика
Россия
США
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
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