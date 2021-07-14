ZALA AERO продемонстрировала в Южной Америке беспилотный комплекс вертикального взлёта и посадки.

В ходе презентационных полётов для представителей Колумбии и Мексики впервые в Южной Америке был продемонстрирован и запущен в работу беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки ZALA VTOL.

ZALA VTOL может менять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания, а также выполнять взлёт и посадку на ограниченных площадках.

Помимо беспилотного комплекса ZALA VTOL будут использоваться беспилотные воздушные суда ZALA 421-16E с целевыми нагрузками нового поколения. Они обеспечивают получение фото и видеоизображений в HD-качестве, что очень важно при проведении комплексного воздушного мониторинга.

Воздушный мониторинг позволяет контролировать промышленную инфраструктуру, создавать фотопланы местности, контролировать безопасность наземных объектов.

Беспилотные комплексы и программные решения для авиационного мониторинга – это главные продукты группы компаний ZALA AERO. Сейчас в России более 2000 беспилотных комплексов ZALA используются для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.