"Чрезвычайно опасный объект". Эксперт об инциденте над Черным морем

Российский истребитель Су-30 отогнал самолет-разведчик ВВС США от границы РФ над Черным морем. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал "сверхзадачу" американцев в данной ситуации.
Российский истребитель Су-30 развернул самолет-разведчик EP-3E "Арес" ВВС США у границ России над Черным морем.
Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, ситуация развивалась по стандартному сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили воздушную цель, приближающуюся к госгранице, после чего в воздух был поднят истребитель. Экипаж Су-30 определил, что воздушна цель является американским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес". Борт был взят на сопровождение. После разворота самолета-разведчика российский истребитель вернулся на аэродром.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал инцидент.