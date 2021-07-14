"Чрезвычайно опасный объект". Эксперт об инциденте над Черным морем

Российский истребитель Су-30 отогнал самолет-разведчик ВВС США от границы РФ над Черным морем. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал "сверхзадачу" американцев в данной ситуации.

Российский истребитель Су-30 развернул самолет-разведчик EP-3E "Арес" ВВС США у границ России над Черным морем.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, ситуация развивалась по стандартному сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили воздушную цель, приближающуюся к госгранице, после чего в воздух был поднят истребитель. Экипаж Су-30 определил, что воздушна цель является американским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес". Борт был взят на сопровождение. После разворота самолета-разведчика российский истребитель вернулся на аэродром.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал инцидент.

"Разведывательный самолет – это объект первоочередной опасности. Кстати, такой объект, в случае начала военных действий, подлежит уничтожению в первую очередь. Самолет-разведчик очень хорошо считывает информацию на очень большом расстоянии – до 500 километров, и в этом смысле он чрезвычайно опасен. Его полеты вдоль наших границ стали регулярными, они фиксируют малейшие детали даже в условиях, когда происходит маскировка наших систем ПВО и ПРО. То, что это была провокация, это понятно. Но главное здесь – разведывательные цели. Они буквально каждый день внимательно мониторят дислокацию наших войск, частоты, на которых работают наши радиолокационные станции. Конечно, мы научились реагировать на эти провокации. Но их активность резко повышается. В этом-то и заключается сверхзадача: спровоцировать, а потом засечь информацию и ее передать", – сказал Алексей Подберезкин.