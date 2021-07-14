Заявление США: мы благодарны Турции (Haber7, Турция)

С уходом США из Афганистана все внимание переключилось на Турцию, в частности в вопросе защиты международного аэропорта в Кабуле. Пока талибы угрожают туркам и требуют уйти из страны, американцы благодарят союзников по НАТО за готовность остаться в стране. Однако большинство читателей не верят в благие намерения Штатов, подозревая их в предательстве.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что США благодарны Турции за поддержку в вопросе обеспечения безопасной эксплуатации международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

С уходом США из Афганистана все внимание переключилось на Турцию, в частности в вопросе защиты международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. После переговоров, состоявшихся между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (Hulusi Akar) и министром обороны США Ллойдом Остином (Lloyd Ostin), работы в направлении обеспечения безопасной эксплуатации воздушной гавани продолжаются.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби (John Kirby), выступая на ежедневном брифинге, отметил, что американские военные все еще находятся в кабульском аэропорту, однако оценка ситуации будет дана после завершения вывода войск.

"Мы благодарны Турции"

"Мы все еще ведем переговоры с турками о том, как будет обеспечиваться безопасность воздушной гавани, и благодарны им за готовность возглавить эту миссию", - сказал Кирби.

Кирби напомнил о заявлении, озвученном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе, а при ответе на другой вопрос на эту тему отметил: "У нас состоялись продуктивные обсуждения с турецкой стороной, вы видели заявления о переговорах министра с его коллегой. Между нами нет никаких камней преткновения, как вы сказали, мы прорабатываем с турками некоторые модели и необходимые детали".

Турция обеспечивает безопасность

Кирби отметил, что Турция обеспечивает безопасность аэропорта имени Хамида Карзая в рамках миссии "Решительная поддержка", а также добавил: "По мере вывода всех сил из Афганистана необходимо будет урегулировать вопрос о том, кто еще будет помогать туркам, и как эта помощь будет оказываться. Об этом мы как раз и ведем переговоры в настоящее время".

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Ned Price) на ежедневном брифинге также коснулся темы поддержки со стороны Турции, заявив: "Мы, безусловно, приветствуем конструктивную роль Турции в том, что касается вывода войск и более широкой ситуации с безопасностью в Афганистане, а также поддержку Анкарой дипломатического процесса".

Комментарии читателей:

АХМЕТ ФУРКАН: Больно надо.

Из Невшехира: С таким другом, как Америка, враги не нужны.

Флаг родины 1072: Неверный никого не хвалит, если у него нет интереса, глупо радоваться.

без комментариев: Если США довольны, надо задуматься?

НуР76: Хе-хе, посмотрим. США нападут на турок под видом "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.). Не верю США ни капельки.

орхан: Если ты слушаешься США, конечно, они будут благодарны.

хакын: Ждем, каким предательством вы продемонстрируете эту вашу благодарность.

САРЫЧИЧЕК: США - единственное террористическое государство в мире…

Надо же: Как и взамен на что Турция согласилась на эту миссию по обеспечению безопасности??

красноеяблоко: Турция должна оставаться там, исходя их своих расчетов. Если Запад хочет быть уверенным в своей безопасности, пусть сначала заплатят. Иначе их безопасность останется на совести "Талибана".

Житель Манисы: За спиной рыть яму, а в лицо говорить "мы благодарны". Что за вопиющее противоречие.

Мехмет сша: Их намерение - заставить брата ударить брата.

ИЗ РИЗЕ: Не станут ли они поддерживать "Талибан" да натравливать его на турецких военных…

Мухиттин Аксой: Благодарность США не внушает доверия Турецкой Республике. Нужны конкретные шаги.

ТАТАРИН РЕМИ: Если США нам благодарны, что-то тут не так.

*"Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.