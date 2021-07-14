"Шахматная задача" МАКС-2021. Какой новый военный самолет могут представить на авиасалоне?

Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий раз в два года в подмосковном Жуковском начиная с 1993 года, традиционно стал площадкой, на которой российская авиационная промышленность демонстрирует последние новинки в области военной и гражданской авиации. Истребители Су-57Э, Су-35, Су-30 и МиГ-35, ударный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", вертолет класса люкс "Ансат" Aurus, самолет с обратной стреловидностью крыла Су-47 "Беркут", среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - все эти машины были впервые представлены публике в рамках МАКС, который наряду с известными авиашоу в Ле-Бурже (Франция) и Фарнборо (Великобритания) входит в тройку крупнейших авиасалонов мира. Исключением не станет и МАКС-2021 - на нем впервые будет показан абсолютно новый военный самолет, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, под управлением госкорпорации "Ростех").

Шахматная задача

За неделю до открытия салона Ростех сообщил, что в первый день МАКС-2021 будет представлен принципиально новый военный самолет. "Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - проинформировали в госкорпорации.

Также был опубликован тизер, который позволяет сделать ряд предположений относительно новинки. На ролике изображен только размытый силуэт новой машины, поэтому догадаться о ее назначении и основных характеристиках достаточно сложно. Вполне вероятно, что она будет ориентирована в том числе и на потенциальных иностранных заказчиков: тизер показывает жителей несколько стран, которые могут в той или иной степени проявить интерес к новой машине, - в частности, представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама и Аргентины. Комбинезоны летчиков боевой авиации, которые носят участники ролика на завершающих кадрах видеозаписи, дают основание предположить, что новинка так или иначе будет предназначена для фронтовой авиации военно-воздушных сил.

Какие-либо более детальные выводы на основе опубликованной информации сделать очень сложно. Вместе с тем можно предположить, какой же новый боевой самолет будет впервые представлен на МАКС-2021.

Премьеры МАКС

Авиасалон МАКС неоднократно становился местом премьеры боевых самолетов, в том числе новой аэродинамической компоновки. Например, в 1999 году публике был впервые продемонстрирован истребитель с обратной стреловидностью крыла С-47 "Беркут" (позже экспериментальный истребитель был переименован в Су-47). Создан он был ОКБ им. Сухого в одном экземпляре.

Самолет Су-47 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

И несмотря на то что машина в серию не пошла, в ходе летной программы Су-47 показал выдающуюся маневренность и исполнил несколько сложных фигур пилотажа. Помимо крыла, изюминками самолета стали система электродистанционного управления и достаточно широкое применение композиционных материалов.

По данным из открытых источников, семь-восемь лет назад этот самолет принимал участие в испытаниях в рамках программы ПАК ФА Т-50 (создание истребителя пятого поколения, ныне - Су-57). В частности, нес имитаторы перспективных управляемых ракет. Вся информация, полученная в ходе тестовых полетов Су-47, использовалась на окончательных этапах создания грузоотсеков Су-57.

В 2015-м на салоне был показана еще одна интересная машина - многофункциональный истребитель разработки Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", который также зачастую обозначается как МиГ-1.44. Эта машина отличалась высоким количеством стелс-технологий, внутренним отсеком для вооружения, а также улучшенным радиопоглощающим покрытием.

Истребитель МиГ-1.44 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Как отмечали в корпорации, проект позволил совершить большой скачок в направлении истребителей пятого поколения, а заложенные в нем технологии успешно развиваются до сих пор. В 2015 году в СМИ сообщалось, что РСК "МиГ" на базе прототипа МиГ-1.44 разрабатывает еще один перспективный истребитель пятого поколения: за основу была взята аэродинамическая схема самолета и использованы наработки по этому прототипу. Тогда писали, что "это будет легкий вариант ПАК ФА", который не будет конкурировать с моделью Т-50, разработанной компанией "Сухой".

МАКС становился и площадкой для первого показа новейших технологий в сфере военной беспилотной авиации. В частности, на авиасалоне в 2007 году был продемонстрирован ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Скат". Этот беспилотник разработки РСК "МиГ" стал первым представленным публике российским БЛА типа "летающее крыло", выполненным с применением стелс-технологий. В ангаре, где был размещен аппарат, было показано и различное ракетное вооружение. Это позволяет предположить, что "Скат" мог применяться не только в разведывательном, но и в ударном вариантах.

В 2018 году сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке возобновила работы по "Скату" и планирует представить опытный образец в ближайшие несколько лет. Тогда в корпорации заявили ТАСС, что уже на протяжении нескольких лет ведут работы по созданию БЛА различного типажа и размерности, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных.

Нерешенная загадка

Так какой же самолет будет представлен в день открытия МАКС-2021? В российской печати ранее неоднократно упоминались перспективные проекты, дебют которых теоретически может состояться на выставке в этом году.

В конце 2019 года РСК "МиГ" разместила на портале госзакупок заказ на "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы", реализация которого намечена на 2020-2025 годы. Вполне возможно, что ожидается премьера именно этой машины.

В мае источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что компания "Сухой" ведет разработку первого российского легкого тактического истребителя, оснащенного одним двигателем. Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью. Стоит все же заметить, что это - перспективная программа работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК. И однодвигательный легкий истребитель - давно назревшая необходимость, как конкурентный продукт на мировом рынке боевой авиации, так и эффективная машина для отечественных Воздушно-космических сил.

Ростех также ведет разработку и перехватчика нового поколения, который в перспективе сможет заменить МиГ-31БМ. По состоянию на январь 2021 года этот самолет, получивший обозначение ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), находился на стадии опытно-конструкторских работ.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Одновременно можно предположить, какие новинки, о которых ранее не было ничего известно, могут быть показаны на МАКС-2021. В настоящее время особую актуальность приобретает тактика взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, получившая обозначение MUM-T (Manned-Unmanned Teaming). Возможно, Ростех покажет новый образец или пилотируемого боевого самолета, способного взаимодействовать с БЛА, или же беспилотник, который сможет управляться летчиком прямо с борта в ходе полета.

В последние годы существенное развитие получила российская учебно-тренировочная/легкая военная реактивная авиация. Показ, например, какой-либо новой ударной версии Як-130 или штурмовика/легкого истребителя на его основе также может пройти на авиасалоне.

Учебно-боевой самолет Як-130 Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Заявленной долгожданной новинкой может стать и какой-либо перспективный боевой самолет корабельного базирования - например, палубная версия новейшего многофункционального истребителя МиГ-35. По заявлениям разработчиков, эта машина может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, способна вести действия в конфликтах высокой интенсивности.

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Учитывая вышеупомянутую презентацию БЛА "Скат" на МАКС-2007, звездой нынешнего авиасалона может стать и какой-либо тяжелый ударный беспилотник, разрабатываемый ОАК. Более того, Ростех может представить и палубный боевой БЛА, что станет настоящим прорывом на мировом рынке военной авиации.

Беспилотный летательный аппарат "Скат" Источник изображения: © Николай Новичков/"АРМС-ТАСС"/ТАСС

В опубликованном тизере аллегорией новой машины выступает шахматный конь, который в конечном счете ставит мат противнику. В соответствии с правилами шахматной игры конь (примечательно, что по международной классификации шахматных фигур он обозначается knight - "рыцарь") - это фигура, которая играет по нестандартным правилам, умело применяется опытными шахматистами и способна поставить противнику мат. Новый самолет, вне сомнения, станет достойным участником уникального российского "шахматного сета" боевой авиации, способным принять участие в самом сложном гамбите.

Дмитрий Федюшко, Роман Азанов