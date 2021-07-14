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Российская газета

Неудачный контракт: как танки Т-64Б1М оказались в Африке

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Источник изображения: rg.ru

Основные боевые танки Т-64 во времена СССР эксплуатировались лишь в Советской Армии и на экспорт никогда не поставлялись.

После 1991 года они остались в России, Узбекистане, Казахстане, Украине и непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

В начале нулевых небольшая партия контрабандными путями оказалась в распоряжении ангольской мятежной группировки UNITA, однако в течение довольно короткого времени правительственных войскам удалось их уничтожить.

Во второй раз в Африке "шестьдесят четвертые" появились лишь в 2016 году - в Демократической Республике Конго. Эта сделка, заключенная тремя годами ранее, удивила многих военных экспертов. Дело в том, что до этого страна покупала на Украине Т-55 и Т-72АВ.

Ожидалось, что последуют новые контракты на приобретение Т-72, но по необъяснимой причине военные Конго решили приобрести совершенно незнакомые для них образцы техники.

Как справедливо отмечает блог Oryx, внедрение основного боевого танка нового типа с другой конструкцией двигателя и несовместимыми деталями значительно усложняет и без того хрупкую систему материально-технического обеспечения страны и ее вооруженных сил. Особенно это критично в суровых условиях джунглей, где износ высок, а запасные части не всегда могут быть в наличии.

Всего было заказано 50 штук Т-64Б1М по цене 200 тысяч за один экземпляр. Танки получили новую встроенную динамическую защиту. В корме башни также появилась ниша для имущества. Оборудование для применения управляемого вооружения было демонтировано.

Как обычно бывает на Украине, с выполнением достигнутых договоренностей начались проблемы. Осенью 2014 года под предлогом событий на Донбассе первую партию готовых к отправке в Африку десяти машин реквизировала нацгвардия.

Затем была череда других скандалов и уголовных дел. После подобных злоключений вряд ли у кого-нибудь появится желание обзавестись такими танками.


Алексей Брусилов

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Страны
Ангола
Казахстан
Конго
Молдавия
Россия
Узбекистан
Украина
Продукция
SA 330
Т-55
Т-72
Компании
Росгвардия
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