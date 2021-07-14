Минобороны Казахстана планирует ввести службу в резерве по контракту

Нур-Султан. 13 июля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Казахстане планируется ввести воинскую службу в резерве на контрактной основе, сообщило Минобороны страны.

"Министерством обороны на постоянной основе проводится анализ современных рисков и угроз. К ним относятся как вооруженные конфликты, так и чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, пандемией, экологическими катастрофами. В этих ситуациях в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены вооруженные силы и мобилизационный резерв", - говорится в комментарии оборонного ведомства к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве".

"При этом международный опыт показывает, что развертывание и привлечение мобилизационного резерва может потребоваться в кратчайшие сроки. Для этого в Республике Казахстан планируется ввести службу в резерве", - отметили в министерстве.

Проект закона опубликован в открытых источниках и находится на публичном обсуждении до 26 июля.

В концепции к законопроекту отмечается, что большинство стран в мирное время, как и Казахстан, придерживаются смешанного способа обеспечения вооруженных сил людскими ресурсами. При этом в Казахстане на военное время остается лишь один способ - это проведение массовой мобилизации населения, что "является наследием советской школы проведения мобилизации", отмечается в документе.

"События в Украине выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией Вооруженных сил, подготовкой и наличием военно-обученного резерва, а также своевременным прибытием военнослужащих из запаса для восполнения потерь или ротации личного состава. Таким образом, возникает необходимость пересмотра современных принципов обеспечения воинских частей Вооруженных сил людскими ресурсами путем организации прохождения гражданами службы в резерве", - говорится в концепции.

По информации Минобороны, служба в резерве подразумевает службу на контрактной основе, с совмещением гражданами их основной работы, сохранением заработной платы, выплатами дополнительного денежного содержания и предоставлением льгот.

"Граждане, соответствующих востребованных специальностей, заключают соответствующий контракт с воинской частью на 3 года о прохождении службы в резерве. Подготовка резервистов будет проводиться не более 60 дней в год, в которую входят ежемесячные двухдневные занятия и сборы (учения) продолжительностью до 1 месяца, в соответствии с программой обучения. При этом особое внимание будет направлено на подготовку по дефицитным специальностям", - говорится в комментарии.

"За резервистами закрепляется оружие и боевая техника, хранящаяся в воинских частях. Воинские части обеспечивают граждан форменной одеждой, проживанием в казарме и питанием на время занятий и учений. Денежные выплаты будут осуществляться ежемесячно в размере 1 минимальной заработной платы, а в период проведения сборов (учений) - в размере средней заработной платы резервиста. Срок нахождения на занятиях и учениях входит в общий срок выслуги лет на воинской службе", - отметили в оборонном ведомстве.

"Создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени или военного положения либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации", - говорится в концепции к законопроекту.