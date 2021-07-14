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Известия.ru

Бундесвер открыл «космический» штаб

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Немецкий бундесвер официально дал старт работе «космического» штаба. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил телеканал DW.

Основная задача работы штаба — защита спутников и мониторинг угроз в космическом пространстве. Основное внимание уделят астероидам и космическому мусору, а не инопланетянам, уточняется в сообщении. В церемонии открытия приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как она отметила, Германия живет за счет информации и экспорта, поэтому ее безопасность в высокой степени зависят от космического пространства.

«Наши гражданские и военные спутники — ресурсы, без которых не обойтись. Такая же ситуация будет справедлива не только в Германии, но и по всему миру», — отметила она.

По словам министра обороны ФРГ, космос стал не только территорией космонавтики. Атаки в космосе больше не являются гипотетическими, сказал президент Федеральной академии политики безопасности Германии Эккехард Брозе.

«Некоторые государства рассматривают космос как поле будущего военного конфликта», — говорится в его заявлении.


В декабре 2020 года была опубликована новая национальная космическая стратегия США, в которой утверждается, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками. Штаб-квартира Космического командования вооруженных сил США расположилась в Алабаме.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать любые виды вооружений в космосе. За основу Москва предлагает взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.

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Лавров Сергей
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