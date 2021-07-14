Опубликованы кадры сопровождения разведчика США над Черным морем

Национальный центр управления обороной РФ опубликовал видеозапись сопровождения самолета-разведчика США «Арес» в небе над Черным морем.

На сопровождение в небо поднялся истребитель Су-30. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы он благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российских границ допущено не было.

11 июля российские истребители Су-30СМ и Су-27 также сопроводили самолет радиотехнической разведки и самолет-разведчик ВВС США над Черным морем.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что за неделю российские радиолокационные станции зафиксировали 51 летательный аппарат иностранных государств, который вел разведку рядом с границами России.

Так, воздушную разведку вдоль границ страны провели 46 самолетов-разведчиков, а также пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

23 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.