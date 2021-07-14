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Российская газета

Шойгу: В Главном военно-морском параде примут участие все флоты и флотилии

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Источник изображения: rg.ru

25 июля в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад. Пятый по счету в новейшей истории, он состоится в год 325-летия флота России. Об этом во вторник на совещании в Минобороны РФ напомнил глава ведомства Сергей Шойгу.


Министр отметил, что в параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

Всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. К мероприятию привлекается свыше 4 тысяч военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов.

"По сравнению с предыдущими парадами, нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным", - уверен Шойгу.


Юрий Гаврилов

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