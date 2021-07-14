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Российская газета

Для борьбы с пожарами Шойгу направил в Якутию военные Ил-76

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Источник изображения: Минобороны РФ

Из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка в Якутии.

По поручению президента России минобороны во взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами. Армейской авиация уже выполнила почти четыре десятка рейсов к очагам возгорания. Об этом во вторник, 13 июля на совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами. Они уже приступили к тушению пожаров", - добавил министр обороны.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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