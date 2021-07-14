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РИА Новости

Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у границы России над Черным морем

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Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у границ России над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Ситуация развивалась по стандартному сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, после чего в воздух подняли истребитель.



"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что после разворота иностранного разведчика российский самолет вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было.

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