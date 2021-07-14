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Российская газета

В Минобороны обсудили ситуацию на БАМе

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Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

Во вторник, 13 июля на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу напомнил: в соответствии с указанием президента РФ и решением Совета Безопасности Минобороны совместно с Российскими железными дорогами занимается реконструкцией Восточного участка Байкало-Амурской магистрали общей протяженностью 339 км.

"Подготовка материально-технической базы завершена. Группировка сил и средств развернута в полном составе. На сегодня она составляет 1038 человек и 693 единицы вооружения и военной техники. Наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше двух тысяч единиц техники. В настоящее время от лесонасаждений очищена полоса протяженностью 14,8 км, проведена отсыпка почти 18 километров притрассовых временных дорог", - сообщил Шойгу.

О ходе работ на совещании доложили старшие оперативных групп в зонах ответственности Восточного и Центрального военных округов генерал-майоры Андрей Козлов и Олег Брагин. По словам Козлова, в соответствии с планом продолжается реконструкция восточного участка Байкала-Амурской магистрали от станции Ома до разъезда Мирошниченко общей протяженностью 156 км. Завершена подготовка всей материально-технической базы и обустройство войск и студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"В район выполнения задач в полном составе прибыли и размещены отдельный железнодорожный батальон механизации и подразделения отдельных хвостовых и путевых железнодорожных батальонов общей численностью 560 человек и 301 единицы техники. Наведена и функционирует одна технологическая паромная переправа. Проведено отчуждение земельных участков в местах размещения и выполнения работ. Проводится разработка карьеров. На объектах реконструкции проводятся подготовительные работы. Очищено более 5 км лесонасаждений. В полосе отвода произведена отсыпка 4 км притрассовой автомобильной дороги", - доложил генерал.

А его коллега рассказал, как готовятся к реконструкции восточного участка байкало-амурской магистрали от разъезда Мирошниченко до станции Февральск общей протяженностью 183 км.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
Персоны
Шойгу Сергей
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