Истребитель Су-30 сопроводил самолет ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик американских военно-воздушных сил «Арес» у российских границ над Черным морем. Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — отметили в ведомстве.

Объект Соединенных Штатов был замечен радиолокационными средствами Южного военного округа, после этого в воздух подняли истребитель Су-30. Нарушения российских границ допущено не было.

11 июля российские истребители Су-30СМ и Су-27 также сопроводили самолет радиотехнической разведки и самолет-разведчик ВВС США над Черным морем.

9 июля сообщалось, что за неделю российские радиолокационные станции зафиксировали 51 летательный аппарат иностранных государств, который вел разведку рядом с границами России.

Так, воздушную разведку вдоль границ страны провели 46 самолетов-разведчиков, а также пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

23 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.