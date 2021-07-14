Министр обороны провел селекторное совещание с руководством ВС РФ

ЦАМТО, 13 июля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 13 июля состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр заявил, что Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. "Пятый по счету в новейшей истории, он (парад) проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ, – сказал Сергей Шойгу. – Всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше четырех тысяч военнослужащих".

Кроме того, в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов. Министр отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным". <…>

Затем генерал армии Сергей Шойгу остановился на повышении боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М. "Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства, – сказал глава военного ведомства. – Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач".

По его словам, продвинуться в решении этой задачи "можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива".

"На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей – акционерное общество "ОДК-Кузнецов" – выполняет свои обязательства перед –Министерством обороны", – констатировал глава военного ведомства.

"Для обновления парка учебных машин, – продолжил Сергей Шойгу, – на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков",

Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что "наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее семисот в год – позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями".

"В свою очередь, материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов", – сказал Серней Шойгу.

Кроме того, министр обороны Российской Федерации сообщил, что в российском военном ведомстве разрабатывается дорожная карта по распоряжению имуществом, которое находится на судостроительных заводах.

"На предприятиях промышленности находится более 19 тысяч единиц материальных и технических средств. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по организации распоряжения этим имуществом до конца 2022 года. Решение данных задач напрямую связано с повышением эффективности работы судостроительных корпораций", – сказал Сергей Шойгу.

Обсуждая вопрос повестки, касающийся морально и физически устаревшего имущества Минобороны на судостроительных предприятиях, глава военного ведомства отметил, что оно не имеет дальнейших перспектив применения в ВС РФ. Освобождаясь от устаревшей собственности, предприятия снижают затраты на ее хранение, высвобождают производственные площади для выполнения заданий государственного оборонного заказа. При этом особенно важно, что утилизация отходов производства положительно сказывается на экологии", – сказал Сергей Шойгу.

На селекторном совещании он предложил рассмотреть способы оперативного взаимодействия всех органов военного управления по выполнению дорожной карты.

Следующим вопросом совещания стали итоги 9-й Московской конференции по международной безопасности, которая проходила с 22 по 24 июня в столице России, и стала первой в этом году площадкой высокого уровня, где профильные специалисты очно обсудили актуальные вопросы безопасности в мире.

Как заявил генерал армии Сергей Шойгу, "несмотря на санитарные ограничения, ее (конференцию) посетило 700 делегатов из 109 стран и шести международных организаций, а также 94 представителя зарубежных неправительственных организаций и эксперта в области безопасности".

Он отметил, что 55 делегаций возглавили министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов, некоторые руководители оборонных ведомств участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции.

"В этом году форум стал первой площадкой высокого уровня, где военные специалисты в очном порядке обсуждали актуальные вопросы безопасности в мире", – подчеркнул Сергей Шойгу. По его словам, "особое внимание было уделено различным аспектам глобальной и региональной стабильности, а также проблематике развития военного сотрудничества в условиях пандемии и осложнения международной обстановки". "Тем самым Московский форум в очередной раз подтвердил свою актуальность и безусловную востребованность", – заявил министр обороны РФ.

Переходя к следующей теме повестки дня, Сергей Шойгу заявил, что подготовка материально-технической базы к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершена. "Группировка сил и средств развернута в полном составе. На сегодня она составляет 1038 человек и 693 ед. вооружения и военной техники", – сказал Сергей Шойгу.

Он сообщил, что наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше двух тысяч единиц техники. В настоящее время от лесонасаждений очищена полоса протяженностью 14,8 км, проведена отсыпка почти 18 км притрассовых временных дорог.

Сергей Шойгу напомнил, что Минобороны России совместно с Российскими железными дорогами продолжает подготовку к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали общей протяженностью 339 км в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и решением Совета Безопасности.

Министерство обороны продолжает содействовать российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщил Сергей Шойгу, "всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более тысячи трехсот коек".

Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более трехсот пятидесяти коек. "Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле, – отметил Сергей Шойгу. – Еще в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь, в том числе местным жителям".

"В соответствии с моим решением, – продолжил он, – с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысяче человек". Сергей Шойгу также сообщил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область.

"С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", – сказал Сергей Шойгу.

Министерство обороны России по поручению президента РФ оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка.

Как сказал глава военного ведомства, практически на всей территории страны из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка. Наиболее сложная ситуация в Якутии. По поручению президента РФ Министерство обороны в тесном взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами. Так, армейской авиацией выполнено более 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний.

"Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оснащенные специальным водосливным оборудованием, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.