ВВС Индии будет поставлена дополнительная партия ЗУР "Акаш"

ЦАМТО, 13 июля. Индийская государственная компания Bharat Dynamics Limited (BDL) 8 июля объявила о заключении контракта на производство и поставку ВВС Индии дополнительных зенитных управляемых ракет "Акаш" национальной разработки.

Стоимость контракта составила 4,99 млрд. индийских рупий (67 млн. долл.). Другие подробности соглашения не раскрываются.

Компания BDL является основным интегратором ракет "Акаш". ЗУР длиной 5,8 м и диаметром 350 мм оснащена неконтактным взрывателем, осколочной боевой частью массой 55 кг с готовыми поражающими элементами и, как утверждается, позволяет поражать различные воздушные цели на дальности до 30 км и высотах до 20 км. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способна развивать скорость до 2,5М. Стартовая масса ЗУР – 710 кг, заявленная вероятность поражения цели – 88%.

Используемые в составе ЗРК "Акаш" радиоэлектронное оборудование и многофункциональная трехкоординатная РЛС с фазированной антенной решеткой "Раджендра" производятся государственной компанией Bharat Electronics Limited, а частные производители Larsen & Toubro и Tata Power SED поставляют пусковые установки на гусеничном и колесном шасси. Комплексы разработаны в версиях для ВВС и СВ Индии.

В состав батареи "Акаш" обычно входят четыре пусковые установки, на каждой из которых размещены три ЗУР, РЛС "Раджендра" с пассивной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием разработки Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), командный пункт батареи (Troop Control Centre – TCC).

Каждый дивизион способен, используя трехкоординатную РЛС 3D CAR (3D Central Acquisition Radar), одновременно обнаруживать и сопровождать до 64 воздушных целей на дальностях до 150 км. Данные сопровождения передаются в Центр управления группы (GCC), который классифицирует цели, передавая данные на батарейные РЛС управления огнем (BLR).

Новая партия ЗУР "Акаш" поступит на вооружение восьми дивизионов ВВС, для которых ранее было закуплено около 850 ракет. ЗРК были официально приняты на вооружение в 2015 году для замены комплексов С-125М "Печора", "Оса" и 9К38 "Игла".

Шесть дивизионов "Акаш" развернуты на северо-востоке Индии недалеко от границы страны с Китаем, еще две размещены для обеспечения безопасности авиабаз ВВС в центральной и западной части Индии.

В декабре 2020 года федеральное правительство Индии одобрило экспорт ЗРК "Акаш" в ряд стран, которые выразили заинтересованность в их приобретении, включая Филиппины, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.