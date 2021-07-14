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РИА Новости

В Совбезе РФ заявили, что стратегия нацбезопасности допускает ответ на внешнее вмешательство

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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия допускает как симметричный, так и асимметричный ответы на недружественное вмешательство извне, новая редакция стратегии национальной безопасности РФ дает об этом четкий сигнал, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

По его словам, отдельное внимание в новой стратегии уделено задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне.

"Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - сказал Венедиктов.

"Это – четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну", - подчеркнул он.

С учетом фактора пандемии особое внимание в документе уделено вопросам биологической безопасности и сотрудничества с зарубежными государствами в интересах снижения биологических рисков. Отдельный акцент сделан на борьбе с изменением климата, добавил Венедиктов.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Изменение климата
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