Yahoo News Japan (Япония): российские военные учения в Японском море законны, протестовать бессмысленно

Россия законно провела военные учения в ИЭЗ Японии, претензий к ней по Морской конвенции быть не может, заявляет японский эксперт. Такие претензии только поставят Токио в ряд с Пекином и Пхеньяном. Но читатели не унимаются: «Провести в ответ совместные учения с американцами в российской ИЭЗ!»

Военные учения России в Японском море

Правительство России заблаговременно уведомило правительство Японии о том, в период со среды 7 июля по пятницу 9 июля российские военно-морские силы проведут учения в Японском море. Получив это сообщение, береговая охрана Японии соответствующим образом предупредила планирующие находиться в этой акватории гражданские и рыбопромысловые суда. По данным японского Министерства обороны, в воскресенье, 4 июля, семь кораблей ВМФ России, включая эсминцы и фрегаты, прошли из Тихого океана через пролив Мияко на север в сторону Японского моря.

Некоторые СМИ и парламентарии выразили обеспокоенность по поводу этих военных учений. Это связано с тем, что японская исключительная экономическая зона (ИЭЗ) составляет часть того морского района, где, как было сообщено, Россия планировала проводить свои учения.

Можно ли по международному праву проводить военные учения в ИЭЗ другой страны?

С точки зрения морского права, проблем здесь нет

Если начать сразу с вывода, то по международному морскому праву, даже если военные учения какой-то страны "в нормальном" режиме проводятся в ИЭЗ другой страны, никаких проблем здесь нет.

ИЭЗ - это морская зона, которая может быть установлена в пределах 200 морских миль (около 370 км) от базовой линии прибрежного государства, и намного перекрывает границы его территориальных вод (12 морских миль, или около 22 км). Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), которая устанавливает различные международные правила в отношении использования мирового океана, в отличие от "территориальных вод", на которые распространяется суверенитет прибрежных стран, такой суверенитет не распространяется на ИЭЗ. Государство в своей исключительной экономической зоне имеет исключительное право: на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах; на создание и использование искусственных островов, установок и сооружений; на проведение морских научных исследований; на защиту и сохранение морской среды.

Но эти исключительные права прибрежного государства ограничены. Они, например, не касаются вопросов безопасности окружающих стран.

Более того, даже в "прилежащей зоне" (морской район, который может быть установлен от базовой линии на расстояние до 24 морских миль), которая лежит внутри ИЭЗ сразу за пределами территориальных вод, Морской конвенцией не предусматриваются какие-либо исключительные полномочия прибрежных государств в отношении безопасности. Поэтому проведение другими государствами военных учений в исключительной экономической зоне прибрежного государства, которая находится значительно дальше, чем "прилежащая зона" вообще не должны представлять никаких проблем.

Однако, если проводить военные учения в любое время и в любом месте без соответствующих уведомлений, то велика вероятность того, что находящимся там коммерческим и рыболовецким судам может быть нанесен урон. Следовательно, при проведении военных учений в ИЭЗ необходимо "надлежащим образом учитывать права и обязанности прибрежных стран" (статья 58 ЮНКЛОС, параграф 3). Это "разумное соображение" и стало причиной того, что российская сторона заранее уведомила морской район, где будут проводиться учения.

Однако другие соседи Японии зачастую ведут себя по-другому

Однако на самом деле, рядом с Японией есть страны, в которых действуют односторонние ограничения на военную деятельность других стран в пределах их собственной ИЭЗ. Это Северная Корея и Китай.

Северная Корея создала свою собственную "военную зону" за пределами своих территориальных вод, запретив военным кораблям и военным самолетам других стран заходить в эту зону. Кроме того, что касается северокорейской исключительной экономической зоны, то судам и самолетам из других стран запрещается фотографировать или собирать данные об океане в ее пределах.

Китай, с другой стороны, регулирует военные исследования и деятельность по сбору разведывательной информации исследовательскими судами из других стран в пределах своей ИЭЗ по ряду причин. Например, утверждая, что "подобные исследования неотличимы от иностранных научных исследований в океане (которые требуют согласия прибрежных государств в соответствии со статьей 245 ЮНКЛОС), и требуют соответствующего разрешения китайского правительства". Или заявляя, что такие действия других государств нарушают положения Морской конвенции "Использование открытого моря в мирных целях" (статья 88) и "Использование океана в мирных целях" (статья 301)". "Гидролокаторы, используемые этими военными кораблями и военными исследовательскими судами, оказывают серьезное негативное воздействие на рыбные и другие живые акваресурсы, в том числе и на морских млекопитающих".

Примеры реакции Китая в своей ИЭЗ

По сути, Китай уже сейчас совершает различные акты противодействия и саботажа против военных исследований и сбора разведывательной информации, проводимых Соединенными Штатами. Например, в 2009 году китайские рыбопромысловые и гражданские суда окружили район действий американcкого акустико-измерительного корабля Impeccable который действовал в Южно-Китайском море, преграждая ему курс. А в 2016 году китайские истребители взлетали на перехват самолета электронной разведки ВМС США EP-3E, который летел над ИЭЗ Китая, и совершали опасные действия, например, резко сближаясь с американской машиной.

По состоянию на 2021 год в мире насчитывается 18 стран, таких как Северная Корея и Китай, которые установили четкие ограничения на военную деятельность других стран в пределах своей ИЭЗ. Но это не очень приемлемо с точки зрения международного морского права.

Следует, кстати, отметить, что Соединенные Штаты считают, что если военные исследования других стран в их ИЭЗ носят мирный характер и не сопровождаются враждебными действиями против прибрежных государств, то они соответствует положениям международного права, в том числе Морской конвенции и не могут быть запрещены.

Так что если у японского правительства и возникли какие-то вопросы относительно российских военных учений в Японском море, и если Япония пытается подводить под них какую-то международно-правовую базу, то эти ее попытки следует признать тщетными.

Более того, в таких своих подходах Япония сама уподобляется Китаю и Северной Корее и может столкнуться с непониманием со стороны мирового сообщества, которое может начать рассматривать нашу страну как "не соблюдающую существующие нормы и здравый смысл".

Следовательно, если посмотреть на всю эту ситуацию с точки зрения выгод и пользы для Японии, то ей лучше исключить эмоциональные реакции из своего арсенала.

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Ёсиясу Инаба - японский политолог, специалист по международному морскому и военному праву. Профессор и ведущий научный сотрудник частного исследовательского университета юридического профиля Senshyu daigaku. Автор многочисленных монографий. Часто выступает в прессе и на телевидении с программами о юридических аспектах деятельности японских сил самообороны.

Комментарии японских читателей

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Нам нужно думать не о российских военных учениях в нашей ИЭЗ в районе банки Ямато-тай. От них вреда немного. А вот от браконьерского лова окружающими нас странами кальмара и других морских ресурсов вреда много. Скоро наши рыбаки будут плакать горькими слезами.

А что в этом плане делает для них наше правительство?

c6i

Вроде с научной точки зрения написано все правильно. Но как быть с рыбаками, которым придется простаивать на время учений? А может нам тоже провести свои учения в ИЭЗ России, если это не запрещено законом?

nakasi pgj5875

Россия представляет собой большую угрозу для Японии, чем Китай! А мы в отношении нее отделываемся только "сожалениями". Уперлись в эти острова Сенкаку, а Россия у нас скоро пол-Хоккайдо отхватит!

Нам нужно сильнее солидаризироваться с США и Великобританией и противостоять России. Однако если посмотреть вокруг, то у большинства японцев совсем не заметно чувства тревоги!

jgp

Если Россия не ограничивает военной активности, в частности, Японии в своей ИЭЗ, то зачем нам ограничивать ее права в нашей? Вот в отношении Китая и Северной Кореи это справедливо - они в одностороннем порядке ограничивают права других стран в своих ИЭЗ. И нам нужно поступать в отношении них так же!

res

Если эксперт в области морского права говорит, что Россия может проводить военные учения в нашей ИЭЗ, тем более, с уведомлением, значит, здесь все в порядке. Чего нам попусту выступать?

Однако Японии следует внимательно следить за этими учениями с использованием своих военных кораблей и самолетов!

het

Если мы можем только молчать, то лучше с Россией вообще не общаться. Мирный договор не подписывать. Остается только ждать, когда Россия станет нормальным партнером.

ixo

Нельзя поддаваться на провокации России. Нужно нашим силам самообороны совместно с американскими войсками в Японии провести военные учения в российской ИЭЗ!

zai

Даже если эти российские военные учения и соответствуют международным законам, они подают дурной пример Китаю и Южной Корее. Все равно нам нужно протестовать против них!

hon

Хорошо бы организовать учения военно-морских сил нашей самообороны в акватории Ленинграда (Санкт-Петербурга)!

col

Куда ни кинь - везде клин! И заявим протест - проиграем!

И не заявим протест - тоже проиграем!

gia

Меня шокирует беспомощность японского правительства!

Ёсиясу Инаба (Yoshiyasu Inaba)