Для чего на советские Т-62 в Египте ставили ракеты

В 70-е годы самыми современными танками египетской армии были советские Т-62. К началу октябрьской войны 1973 года на вооружение двух бригад поступили около 200 таких машин.

Egyptian t-62 in 1980s equipped with what I believe is a swingfire atgm pic.twitter.com/KcSHr66JpP — EDG (@HamzaMazen7) July 12, 2021

Однако экипажи не смогли в должной мере освоить эту технику, что привело к потере почти половины боевых единиц.

В то же время в ходе боев благодаря своим 115-мм гладкоствольным пушкам 2А20 "шестьдесят вторые" продемонстрировали убедительное превосходство над бронетехникой противника, уверенно уничтожая Centurion, М48 и М60 английского и американского производства.

Интересно, что в Израиле у захваченных в виде трофеев Т-54/Т-55 100-мм орудия заменяли на заокеанские 105-мм М68, однако вооружение Т-62 решили не трогать.

Поставки из Советского Союза продолжились уже после окончания боев в зоне Суэцкого канала, и, по разным оценкам, сухопутные войска АРЕ получили еще полтысячи танков. Часть из них приняла участие в короткой пограничной войне с Ливией в июле 1977 года.

После охлаждения отношений с СССР стали налаживаться связи с Китаем и западными странами, в том числе в военной области. Одновременно предпринимались попытки модернизации уже имевшейся техники.

Так, в 1978 году на параде в Каире были продемонстрированы Т-62, отличающиеся от обычных наличием четырех ракет, размещенных с двух сторон башни. Правда, об их предназначении до сих пор нет единого мнения. Часть экспертов предполагает, что это боеприпасы для создания дымовых завес с дальностью применения до 5000 метров. Однако есть специалисты, которые уверены в том, что египтяне пытались приспособить для запуска с танков управляемые ракеты комплекса Swingfire. Производство этих ПТУР в Египте было налажено по английской лицензии.

Если это и так, то, судя по всему, эксперимент не оправдал себя, поскольку в 80-е годы такие установки были демонтированы.

Т-62 эксплуатируются египтянами уже почти полвека и пока о планах их полного снятия с вооружения ничего не слышно.

Алексей Моисеев