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ЦАМТО

"Салют" завершил сборку агрегата для демонстратора нового двигателя ВК-1600В

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ВК-1600В
ВК-1600В.
Источник изображения: www.uecrus.com

ЦАМТО, 13 июля. На производственном комплексе "Салют" АО "ОДК" завершена сборка коробки приводных агрегатов для демонстратора перспективного вертолетного двигателя ВК-1600В, который впервые будет представлен на МАКС-2021.

В кооперации по проекту ВК-1600В производственный комплекс "Салют" АО "ОДК" принимает участие с 2019 года. Готовый агрегат отправится на петербургское предприятие АО "ОДК-Климов", где идет сборка двигателя.

"Задача по изготовлению и сборке коробки приводных агрегатов с маслобаком для нас не нова, однако поскольку двигатель перспективный, то в нем применяются передовые технологические решения, которые потребовали нестандартного, нового подхода при изготовлении материальной части и сборке", – отметил руководитель производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" Алексей Громов.

По словам руководителя производственного комплекса, в конце года предприятию предстоит изготовить еще один опытный экземпляр коробки приводных агрегатов с учетом возможных изменений в конструкцию, которые внесут разработчики по результатам первых испытаний.

Двигатель ВК-1600В в классе мощности 1200-1800 л.с. предназначен для применения на перспективных вертолетах российской разработки, в частности, Ка-62. Сертификация ВК-1600В состоится в 2023 году. На базе вертолетного двигателя ВК-1600В планируется создание самолетной модификации для легких региональных самолетов.

Демонстратор нового двигателя ВК-1600В будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском в составе общей выставочной экспозиции стенда Обьединенной двигателестроительной корпорации (Павильон С1).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".

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