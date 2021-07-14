Посол РФ заявил о необходимости разработки "уравнения безопасности" с США

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что целью российско-американского взаимодействия должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех наступательных и оборонительных вооружений двух стран.
Он подчеркнул, что "речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе" и других пунктах.
Также посол выразил надежду на встречу российской и американской делегаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.
Антонов также поддержал решение США начать комплексный диалог с РФ, при этом он не уверен, что все противоречия между странами можно решить "одним рывком". Вместе с тем посол отметил положительные изменения в отношениях РФ и США, которые позволяют надеяться на другое положение дел в будущем.
Послы России и США вернулись к работе после российско-американского саммита с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД назвали новые возможности после продления ДСНВ с США.