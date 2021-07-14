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Star (Турция): что нам делать в Афганистане?!

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Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости, Саид Закерия

Турецкой оппозиции и многим простым гражданам не нравится идея остаться в Афганистане якобы для защиты аэропорта в Кабуле, тогда как силы НАТО выводят свой контингент из страны. Пока талибы угрожают силой выдворить турецких военных, колумнист провластной газеты решил объяснить читателям, почему Турции чрезвычайно важно остаться в этом регионе.

Колумнист провластной газеты "Стар" Ресул Тосун (Resul Tosun) отвечает на критику, которая звучит преимущественно со стороны оппозиционных кругов Турции относительно сохранения турецкого военного присутствия в Афганистане.

Подчеркивается, что дипломатические отношения между Турцией и Афганистаном были установлены еще в 1921 году, турецкое посольство является первой дипломатической миссией, открытой в Кабуле, Турция сыграла важную роль в развитии основных государственных институтов Афганистана, крупнейшая программа внешней помощи Турции (1,1 миллиарда долларов) была направлена Афганистану, турецкие военные находятся в Афганистане с 2001 года в рамках миссии НАТО, даже "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) воздерживается от нападения на турецких военных, Турция состоит в благоприятных отношениях с афганским центральным правительством, пользуется доверием и уважением афганского народа.

Присутствие в Афганистане важно с точки зрения обладания правом голоса в геополитике Ближнего Востока, подытоживает журналист.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Турция
Проекты
NATO
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