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ТАСС

Роскосмос представил эмблему модуля "Наука"

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Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса

На эмблеме модуль "Наука" расположен на фоне Земли в полностью рабочей конфигурации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал эмблему многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к МКС 21 июля.

"Госкорпорация "Роскосмос" сегодня публикует эмблему нового российского модуля Международной космической станции и ее описание. Она в целом имеет традиционный вид, свойственный стилистике российских пилотируемых миссий", - говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией во вторник.

На эмблеме модуль "Наука" расположен на фоне Земли в полностью рабочей конфигурации: рука-манипулятор ERA разложена, иллюминатор открыт, шлюзовая камера установлена. "Науку" опоясывает российский триколор, а по окружности эмблемы указаны название модуля, год его запуска, место старта (космодром Байконур) и ракета-носитель, которая выведет его на околоземную орбиту ("Протон-М").

"О научном назначении модуля дополнительно напоминают эллипсы трех скрещенных орбит (стилистическая интерпретация орбиталей электронов атома)", - пояснили в госкорпорации.

В вершинах орбит находятся логотипы Роскосмоса и предприятий-изготовителей - Центра им. М. В. Хруничева и Ракетно-космической корпорации "Энергия". В нижней части находятся звезды, которые символизируют состав российского сегмента МКС. "Большие звезды - функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда" и сама "Наука", который войдет в его состав 29 июля, а также малые - исследовательские модули "Рассвет" (МИМ-1) и "Поиск" (МИМ-2)", - отметили в Роскосмосе.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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