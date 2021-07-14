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Молодых летчиков ждет стратосфера

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Источник изображения: vpk-news.ru

Летчики – выпускники высших военных авиационных училищ 2020 года приступили к освоению истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России.

Они выполнили первые самостоятельные полеты на Камчатке.

Молодым летчикам впервые была предоставлена возможность самостоятельного пилотирования высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. До этого офицеры сдавали зачеты и выполняли полеты с инструкторами.

Взлет и облет местности был произведен в благоприятных метеоусловиях с аэродрома Елизово, отработаны нормативы пилотирования истребителя на средних высотах, а также взаимодействие с группой управления полетами, посадка на аэродроме.

Следующим этапом подготовки молодых специалистов будет отработка полетов в сложных метеоусловиях, а также полет в стратосферу и самостоятельное ведение воздушного боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
2020-й год
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