Новый истребитель представят на российском авиасалоне

В рамках авиационно-космического салона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростеха», представит «принципиально новый военный самолет». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – отметили в компании.

Там также добавили, что Россия является одной из немногих стран мира, в которой реализована технология полного цикла для производства авиационных комплексов.

В преддверии презентации была создана специальная интернет-страница с обратным отсчетом, на которой раскрываются некоторые детали летательного аппарата.

В январе текущего года «Ростех» объявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия

M24.ru сообщает, что самолет под условным обозначением МиГ-41, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31, который был принят на вооружение еще в 1981 году.