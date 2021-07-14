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Военно-промышленный курьер

Новый истребитель представят на российском авиасалоне

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Авиационно-космический салон МАКС
Авиационно-космический салон МАКС.
Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках авиационно-космического салона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростеха», представит «принципиально новый военный самолет». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – отметили в компании.

Там также добавили, что Россия является одной из немногих стран мира, в которой реализована технология полного цикла для производства авиационных комплексов.

В преддверии презентации была создана специальная интернет-страница с обратным отсчетом, на которой раскрываются некоторые детали летательного аппарата.

В январе текущего года «Ростех» объявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия

M24.ru сообщает, что самолет под условным обозначением МиГ-41, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31, который был принят на вооружение еще в 1981 году.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
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