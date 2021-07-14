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РИА Новости

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 боевиков "Талибана"* за сутки

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Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле.
Источник изображения: © REUTERS / Mohammad Ismail

КАБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки.

"400 боевиков "Талибана"* было убито и ранено за последние сутки в результате столкновений и авиаударов в различных провинциях. 257 талибов было убито, 119 получили ранения, четверо были арестованы", - говорится в заявлении минобороны.

В свою очередь талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке страны.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
2020-й год
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