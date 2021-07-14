В Петербурге прошла репетиция главного военно-морского парада

В Петербурге в акватории ночью прошла репетиция главного военно-морского парада. Под разведенными мостами прошли тральщики, противолодочные корабли, катера.

Сам парад пройдет в Петербурге 25 июля, в День военно-морского флота. Ожидается, что в нем примут участие 39 кораблей и семь субмарин, также в небе над городом пролетят летчики-асы на самых современных самолетах и вертолетах.

Морская часть парада пройдет, по уже сложившейся традиции, в двух локациях - в историческом центре Петербурга и Кронштадте. Дело в том, что многие суда настолько велики, что они не смогут маневрировать среди узких набережных Петербурга. Поэтому они проходят строем в акватории Финского залива.

В прошлые годы Главный Военно-морской парад превращался в настоящий петербургский праздник, увидеть корабли, горделиво шествующие по Неве и Финскому заливу, приезжали туристы со всего мира.

В 2020 году из-за пандемии парад прошел с минимальным числом зрителей. Как будет в этом году, пока неизвестно. Однако практика показывает, что лучший способ увидеть парад со всех ракурсов - это смотреть трансляцию, где крупным планом покажут всю технику.

Вера Черенева (Санкт-Петербург)