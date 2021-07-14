Шойгу заявил. что главный военно-морской парад в Петербурге будет масштабнее предыдущих

Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Пятый по счёту в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".

В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу. Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".