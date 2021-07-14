Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит

«Хюрриет» приводит заявление командира американского эсминца «Росс» по поводу завершившихся в Черном море учений НАТО. По его словам, целью военных маневров было не только улучшение взаимодействия личного состава и техники стран-участниц, но и посыл тем, кто хочет присвоить себе Черное море. Не трудно догадаться, кому адресовано это сообщение.

Накануне завершились учения "Sea Breeze", которые проводились совместно Украиной и НАТО, в том числе при участии Турции. Американский командир Джон Д. Джон дал России сигнал, отметив: "Мы хотели показать, что никто не может присваивать себе Черное море и международные воды".

10 июля завершились учения "Sea Breeze - 2021" (Морской бриз), которые продолжались две недели в Черном море в тени кризиса между Россией и Украиной. Учения, в которых были задействованы порядка 30 военных кораблей и 40 боевых самолетов НАТО и Украины, завершились сигналом в адрес России.

Сигнал с эсминца

Командир участвовавшего в учениях американского эсминца "Росс" (USS Ross) Джон Д. Джон (John D. John) отметил, что целью военных маневров было улучшение взаимодействия техники и личного состава стран-участниц. "Мы хотели показать всем, международному сообществу, что ни одна страна не может присваивать себе Черное море или международные воды. Эти воды принадлежат международному сообществу, и мы стремимся к обеспечению доступа всех стран к этим водным путям", - сказал командир.

Россия внимательно следит

За учениями внимательно следило и Министерство обороны России. Российские вооруженные силы провели тренировочные стрельбы в Черном море и на юго-западе России с задействованием боевой авиации и ракет большой дальности. В прошлом месяце Россия заявила, что открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер" (HMS Defender), который проходил у берегов Крыма, аннексированного Россией в одностороннем порядке в 2014 году. Американский командир Джон охарактеризовал учения как "решительное доказательство приверженности безопасности и стабильности в бассейне Черного моря".