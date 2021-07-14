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Российская газета

В Крыму прошли радиолокационные учения

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Мобильная радиолокационная станция
Мобильная радиолокационная станция.
Источник изображения: © Рособоронэкспорт

Подразделения Черноморского флота провели боевое учение среди радиолокационных постов в Крыму. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

В тренировке приняли участие радиотехнические посты и пункты связи, расположенные на побережье Крымского полуострова. Учения прошли для обеспечения безопасности судоходства, а также боевой подготовки кораблей, которые выполняют задачи в открытом море.

- Боевые расчеты постов установили визуальный и радиоэлектронный контакт с назначенными целями, точно выдали данные о надводной обстановке, выполнили навигационное ориентирование кораблей в море, - рассказал Рулев.

Он уточнил, что в учении были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота. Они проявили высокую степень боеготовности.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Военные учения
ЧФ
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