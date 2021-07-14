В США подсчитали перерасход средств на содержание F-35

Почти шесть миллиардов долларов составит перерасход средств Пентагона на содержание истребителей пятого поколения F-35 к 2036 году, если военные не смогут снизить траты по данной статье бюджета.

К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты правительства США (The Government Accountability Office, GAO), опубликовавшие соответствующий отчет. Так, содержание одного истребителя F-35A для ВВС согласно принятым ранее бюджетным ограничениям не должно превышать 4,1 миллиона долларов в год, но уже в 2020-м финансовом году фактические затраты достигли 7,8 миллиона.

Еще дороже Пентагону обходятся самолеты F-35B и F-35C, созданные для корпуса морской пехоты и ВМС. Их годовое обслуживание стоит 9,1 и 9,9 миллиона долларов соответственно при плановых затратах в 6,8 и 7,5 миллиона. С учетом того, что парк F-35 постоянно растет, расходы на его содержание также растут как снежный ком.

Примечательно, что боевая готовность парка данных истребителей остается на весьма низком уровне. По данным GAO, за прошедший финансовый год коэффициент готовности к выполнению хотя бы одной из поставленных задач вырос с 59 до 69 процентов. Но в то же время способность выполнять все поставленные задачи выросла с 32 лишь до 39 процентов. Оба показателя находятся ниже запланированного ранее уровня.

Столкнувшись с многочисленными проблемами в реализации программы по внедрению F-35, американские военные все чаще отдают предпочтение другим самолетам - более простым и надежным в обращении. Как уже писала "РГ", ранее Пентагон исключил из заявки на 2022 бюджетный год дополнительные истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Взамен военные пожелали приобрести больше самолетов F-15EX Advanced Eagle.

Алексей Иванов