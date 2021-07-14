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Российская газета

Эффективные и смертоносные: NI подготовил обзор ударных дронов России

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В текущем десятилетии Россия готова начать активную эксплуатацию целого ряда беспилотников, часть из них находится на стадии разработки, часть - на стадии производства. Это позволит РФ обогнать США, Китай, Иран, Израиль и Турцию.

К такому выводу пришел обозреватель The National Interest Себастьян Роблин, подготовивший обзор шести наиболее перспективных российских дронов. Он отмечает, что управляемое оружие позволяет беспилотникам наносить высокоточные удары и действовать максимально эффективно.

Первым в списке стоит беспилотник "Орион" ("Иноходец"). Запуск серийного производства этих аппаратов запланирован на конец этого года, экспортные продажи - на 2022 год. Беспилотник отличается высокой продолжительностью полета: 24 часа в воздухе с полезной нагрузкой 60 кг. Специально для него было разработано корректируемое вооружение малого калибра - авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50, планирующая авиабомба УПАБ-50. "Орион" был успешно испытан в боевых условиях Сирии, им уже заинтересовались заказчики за рубежом.

Второй перспективный аппарат, попавший в обзор - это тяжелый беспилотник "Альтиус-У", способный выполнять весь спектр разведывательных задач. Он имеет большой размах крыла - 28 метров, станцию оптико-электронной разведки и боковую РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Дальность полета стратегического разведчика достигает 7 тысяч километров. Он способен провести в воздухе 48 часов.

Еще одна разработка - беспилотный аппарат "Сириус" - это следующая ступень "Ориона". Он отличается большей массой и размером, более высокой скоростью и получит новое радиоэлектронное оборудование. Он может выполнять боевые задачи в радиусе 1000 километров, масса ракетно-бомбовой нагрузки увеличена до 300 кг.

Четвертым в списке стоит "Гелиос", имеющий размах крыла 30 метров. Он способен выполнять различные разведывательные задачи и наносить авиаудары.

На пятом месте скоростной беспилотный дрон "Гром". Он имеет боевую нагрузку 2 тонны и максимальную взлетную массу 7 тонн. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/час, радиус боевого применения достигает 700 км. Дрон можно вооружить корректируемыми авиабомбами массой до 500 кг, а также фугасной авиабомбой ФАБ-50. Автор NI указывает также на экономическую эффективность "Грома".

Завершает обзор тяжелый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник". Он представляет собой дрон-невидимку, способный действовать в автономном режиме. Он может работать в паре с истребителем Су-57, однако если связь будет нарушена, беспилотник продолжит выполнять боевые задачи самостоятельно. "Охотник" могут принять на вооружение в 2023 году, сейчас он проходит испытания.


Мария Волкова

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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Орион БПЛА
ПАК ФА
Проекты
АФАР
БПЛА
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