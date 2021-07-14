«Колёсный танк» из Японии

Бронетанковая промышленность Японии, традиционно занимавшаяся в основном гусеничной техникой, в последние десятилетия активизировала разработку колёсных бронемашин различного назначения. Одной из них стал «колёсный танк» «тип 16».

Первые десятилетия после возобновления военного производства японская бронетанковая промышленность занималась исключительно гусеничными боевыми машинами. Начав с крохотного истребителя танков «тип 60», японские конструкторы создали несколько моделей танков, гусеничных бронетранспортёров, САУ и прочих боевых машин. Лишь в 80-е годы монополия гусениц была нарушена: на вооружение сухопутных войск приняли две колёсные бронемашины — трёхосные командно-штабную «тип 82» и разведывательную «тип 87». В середине следующего десятилетия появился четырёхосный БТР «тип 96», растиражированный в 365 экземплярах и частично заменивший устаревшие гусеничные бронетранспортёры. Следующим логичным шагом стало создание колёсной боевой машины с тяжёлым вооружением (БМТВ), предназначенной для частичной замены танков «тип 74»

БРМ «тип 87» — одна из первых колёсных бронемашин, принятых на вооружение сухопутных войск Японии Источник изображения: weaponsystems.net

Концепция

Обсуждение идеи создания собственного «колёсного танка» началось в Японии примерно в 2003 году в рамках программы создания семейства бронемашин FCV (Future Combat Vehicle — «боевая машина будущего»). В его состав должны были войти БМП с 40-мм пушкой под телескопические боеприпасы, 120-мм самоходный миномёт, 155-мм САУ и, наконец, истребитель танков со 105-мм орудием. Вскоре программу радикально пересмотрели, отказавшись от создания большинства машин. Остался лишь «колёсный танк», получивший обозначение MCV (Maneuver Combat Vehicle — «манёвренная боевая машина»).

К 2007 году требования к будущей боевой машине в основном оформились, а в следующем году началось полномасштабное проектирование. Занимался им Технический исследовательско-проектный институт, в 2015 году реорганизованный в Агентство закупок, технологии и логистики Министерства обороны Японии. Предполагалось, что уже в 2015 году БМТВ поступит на вооружение сухопутных войск.

Каким же виделся облик «колёсного танка» его создателям? Если кратко — то четырёхосная колёсная машина массой не более 28 т, отличающаяся высокой тактической и стратегической мобильностью, вооружённая 105-мм орудием и оборудованная современной системой управления огнем. Её длина не должна была превышать 9 м, высота — 3 м, ширина — также 3 м. Важным требованием являлась «открытость» конструкции MCV для дальнейших модернизаций. Стоит отметить, что на ранней стадии разработки рассматривался и трёхосный вариант, обозначавшийся LCV (Light Combat Vehicle — «лёгкая боевая машина»). В итоге выбор сделали в пользу четырёхосного, обеспечивающего меньшее давление на грунт. «Источником вдохновения» для японских конструкторов стала итальянская БМТВ В-1 «Чентауро». Они также пристально изучили американскую боевую машину «Страйкер» MGS.

Один из прототипов MCV Источник изображения: weaponsystems.net

До 2013 года изготовили четыре прототипа MCV, прошедших всесторонние испытания. В начале 2016 года сухопутные войска получили первые серийные экземпляры БМТВ, принятой на вооружение под обозначением «тип 16».

Конструкция

БМТВ «тип 16» является колёсной четырёхосной полноприводной боевой бронированной машиной. Она во многом напоминает бронетранспортёр «тип 96», но не создана на его базе, а является полностью новым изделием, спроектированным «с нуля». Масса и габариты «колёсного танка» допускают его транспортировку военно-транспортным самолётом «Кавасаки» С-2.

Общий вид БМТВ «тип 16» Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

В передней части корпуса машины находится моторно-трансмиссионный отсек (слева) и отделение управления с рабочим местом водителя (справа). За ними расположено боевое отделение с трёхместной башней. Рабочее место командира в левой передней части башни, наводчика — в правой, а заряжающего — за наводчиком.

Доступ к рабочему месту водителя обеспечивается через люк. Для обзора служат три перископа, причём средний можно заменить прибором ночного видения. При открытом люке водитель имеет возможность вести машину, высунув голову в люк, над которым может устанавливаться съёмный колпак с остеклением. В крыше башни имеются два люка: левый для командира и правый — общий для наводчика и заряжающего. По периметру правого люка установлены шесть перископов.

Основное вооружение БМТВ — 105-мм нарезная пушка со стволом длиной 52 калибра, разработанная фирмой «Джапен Стил Уоркс» на основе известного британского орудия L7 (выпускавшегося в Японии по лицензии и устанавливавшегося на танках «тип 74»). Пушка снабжена дульным тормозом активного типа, теплоизоляционным кожухом и эжектором. Номенклатура применяемых боеприпасов точно не известна, однако считается, что она включает выстрелы М728 с бронебойным подкалиберным снарядом, стабилизируемым вращением, L35 со снарядом с пластическим взрывчатым веществом и, возможно, — М735 с оперённым бронебойным подкалиберным снарядом. В то же время, ничего не известно о применении на «типе 16» кумулятивных снарядов. Также в опубликованных сведениях отсутствует информация о размере возимого боекомплекта. Считается, что он составляет около 40 снарядов. Следует отметить, что выбор 105-мм орудия для вооружения «колёсного танка» подвергся критике со стороны ряда офицеров, считавших, что машину следовало вооружить более мощной 120-мм пушкой.

Вспомогательное вооружение БМТВ представлено двумя пулемётами: спаренным с пушкой 7,62-мм «тип 74» и 12,7-мм М2НВ, установленным перед правым башенным люком.

Приводы поворота башни и наведения орудия — электрические. Имеется весьма эффективный стабилизатор вооружения, обеспечивающий прицельную стрельбу в движении.

Башня БМТВ «тип 16». Окна прицела наводчика и обзорно-прицельного прибора командира закрыты защитными створками Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

БМТВ «тип 16» снабжена современной системой управления огнём, базирующейся на решениях, применённых на танке «тип 10». Она включает целый набор датчиков: положения орудия, бортового угла башни, температуры заряда, метеорологический и прочие. Информация от них обрабатывается баллистическим вычислителем. Наводчик располагает комбинированным прицелом с телевизионным дневным и тепловизионным ночным каналами, а также встроенным лазерным дальномером. У командира установлен панорамный обзорно-прицельный прибор, а также монитор, на который может транслироваться изображение с тепловизора наводчика.

Важной составляющей бортового оборудования является система отображения тактической информации, обеспечивающая автоматический обмен данными с системами управления более высокого уровня. На командирский монитор выводится изображение цифровой карты местности с индикацией расположения своих частей и противника, ключевых ориентиров, положения собственной машины и другой необходимой информации. Посредством системы командир машины получает приказы и отправляет доклады. Связь обеспечивает радиостанция, установленная в кормовой нише башни. БМТВ также оснащена высокоточной инерциальной навигационной системой.

Вид сзади на БМТВ «тип 16» Источник изображения: weaponsystems.net

Сведения о бронезащите БМТВ «тип 16» весьма отрывочны и неполны. Считается, что на машине применена многослойная стальная броня. В некоторых публикациях упоминается нанокристаллическая сталь, а также композиты. В лобовой проекции броня корпуса и башни защищает от 30-мм снарядов — правда, неясно какого типа, и с какого расстояния. Возможна навеска дополнительных модулей бронирования. Имеется система предупреждения о лазерном облучении.

БМТВ «тип 16» оборудована четырёхцилиндровым дизельным двигателем жидкостного охлаждения с турбонаддувом MHI 4VA, развивающим мощность 570 л.с. при 2100 об./мин. Вместе с автоматической коробкой передач он образовывает единый блок. Машина имеет гидропневматическую подвеску и комплектуется шинами типоразмера 395/85R20. Благодаря высокой удельной мощности и эффективной подвеске 26-тонная машина обладает высокой скоростью (до 100 км/ч по шоссе, свыше 40 км/ч — по пересечённой местности) и проходимостью. В то же время, запас хода составляет всего 400 км — мало по сравнению с похожими машинами, созданными в других странах.

БМТВ «тип 16» на марше Источник изображения: weaponsystems.net

Важными элементами оборудования БМТВ являются автоматическая противопожарная система и система защиты от оружия массового поражения. В случае необходимости внутри корпуса машины может создаваться избыточное давление, препятствующее попаданию вовнутрь заражённого воздуха.

Производство и служба

Серийное производство «колёсных танков» «тип 16» поручили фирме «Мицубиси». Выпуск машин начался в 2016 году, а в начале следующего года сухопутные войска располагали 36 БМТВ. Общие потребности Сил самообороны оцениваются примерно в 300 таких машин, причём до 2020 года включительно было законтрактовано 146 из них. В соответствии с принятой в Японии практикой, закупки осуществляются ежегодно небольшими партиями (например, в 2020 финансовом году были выделены средства на приобретение 33 БМТВ).

БМТВ «тип 16» поступают на вооружение полков быстрого развёртывания — примерных аналогов американских батальонов «Страйкер». Каждый из них включает штабную роту, три мотопехотные на БТР «тип 96», миномётную со 120-мм миномётами и роту БМТВ «тип 16». Последняя, в свою очередь, состоит из трёх взводов по четыре машины и насчитывает 12 «колёсных танков».

БМТВ «тип 16» из состава 42-го полка быстрого развёртывания. Над люком водителя установлен остеклённый колпак Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

Первыми частями, получившими БМТВ «тип 16», стали 15-й и 42-й полки быстрого развёртывания. Первый из них дислоцируется в Дзенцудзи (остров Сикоку) и входит в состав 14-й бригады Центральной армии, второй расположен в Кумамото (остров Кюсю) и подчинён 8-й дивизии Западной армии. К настоящему времени сформировано ещё два полка быстрого развёртывания: 22-й в 6-й дивизии Северо-Восточной армии (Тагадзё, остров Хонсю) и 10-й в составе 11-й бригады Северной армии (Такикава, остров Хоккайдо).

Вторым типом частей, получающим на вооружение «колёсные танки», стали боевые разведывательные батальоны, сформированные в ряде дивизий на базе разведывательных рот. Такой батальон включает штабную и две разведывательные роты: одну на БРМ «тип 87» и одну на БМТВ «тип 16». Сейчас сухопутные войска имеют четыре таких батальона:

3-й в Итами на острове Хонсю (3-я дивизия Центральной армии);

4-й в Касуге на острове Кюсю (4-я дивизия Западной армии);

9-й в Хиросаке на острове Хонсю (9-я дивизия Северо-Восточной армии);

10-й в Касугаи на острове Хонсю (10-я дивизия Центральной армии).

БМТВ «тип 16» на полигоне Фудзи. На заднем плане — танк «тип 10» Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

В дальнейшем можно прогнозировать увеличение числа полков быстрого развёртывания за счёт включения рот БМТВ в состав имеющихся пехотных полков на колёсных БТР «тип 96» (в различных дивизиях и бригадах сухопутных войск Японии насчитывается девять таких полков).

Подразделение БМТВ «тип 16» во время полевых занятий Источник изображения: weaponsystems.net

Принятие на вооружение сухопутных войск Японии БМТВ «тип 16» стало ещё одним подтверждением современной тенденции к распространению «колёсных танков». Италия со своим «Чентауро», Китай с несколькими типами колёсных БМТВ, производящимися как для собственной армии, так и на экспорт, США со «Страйкерами» MGS, а теперь и Япония стремятся создать сравнительно лёгкие боевые машины, не уступающие основным боевым танкам по вооружению и системам управления огнём, а также превосходящие их по тактической и стратегической мобильности.

Тактико-технические характеристики БМТВ «тип 16» Боевая масса, т 26 Экипаж, чел. 4 Вооружение 1 105-мм пушка, 1 7,62-мм и 1 12,7-мм пулемёты Размеры, мм: длина

высота

ширина 8450

2980

2870 Мощность двигателя, л.с. 570 Максимальная скорость, км/ч 100 Запас хода, км 400

Литература:

army-guide.com www.military-today.com tanks-encyclopedia.com weaponsystems.net army-guide.com

Андрей Харук