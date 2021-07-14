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В США подсчитали стоимость содержания самолётов F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Затраты Пентагона на содержание и обслуживание истребителей F-35 продолжают расти. Вчера, 12 июля, портал Jane's со ссылкой на отчёт Счётной палаты правительства США (Government Accountability Office, GAO) сообщил о том, что к 2036 году перерасходы составят почти 6 млрд долларов.

«Это ещё больше усиливает разрыв между требованиями по снижению расходов, установленными в 2018 году, и прогнозируемыми затратами на поддержание самолётов в боеготовом состоянии», – говорится в отчёте GAO.

Истребитель F-35A сбрасывает макет ядерной бомбы B61-12

Источник изображения: U.S. Air Force

По прошлогодним оценкам, затраты на поддержание одного истребителя F-35A в боеготовом состоянии составляют 7,8 млн долларов в год. В 2018 году аналогичные расходы достигали 7,1 млн долларов. При этом ограничения, введённые в 2018 году, предполагают, что поддержание боеготовности одного F-35A будет обходиться в 4,1 млн долларов ежегодно.

В октябре 2018 года Минобороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на поставку одиннадцатой по счёту партии из 141 самолёта F-35, стоимость которой составила 11,5 млрд долларов. Тогда утверждалось, что в рамках соглашения цена одного F-35A составит 89,2 млн долларов, F-35B — 115,5 млн, а F-35C — 107,7 млн.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения. Помимо США, в программе по созданию самолёта участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды и Норвегия. Кроме того, F-35 закупают ВВС Израиля и Японии. F-35 выпускается в трёх модификациях: F-35A (базовая модель), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера).

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