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ЦАМТО

GA-ASI провела выкатку первого БЛА MQ-9 "Рипер", предназначенного для ВВС Нидерландов

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Источник изображения: Фото: GA-ASI

ЦАМТО, 13 июля. General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 7 июля объявила о состоявшейся на предприятии в Повэй (шт.Калифорния) церемонии выкатки первого из четырех заказанных ВВС Нидерландов БЛА MQ-9A "Рипер" версии Блок.5.

В настоящее время также готова первая наземная станция управления. Как заявлено, приемо-сдаточные испытания БЛА начнутся в первом квартале следующего года на летной базе GA-ASI "Грэй Бьютт" в районе Палмдейла (шт.Калифорния), после чего он будет доставлен в Нидерланды.

Все БЛА должны быть переданы в состав 306-й эскадрильи ВВС Нидерландов, размещенной на авиабазе Леуварден (Нидерланды). Группа пилотов и операторов полезной нагрузки из состава ВС Нидерландов прошла обучение применению комплексов на базе ВВС США "Холломан" (шт.Нью-Мексико), начиная с 2018 года. Поставка несколько затянулась из-за проблем с выделением средств на ее реализацию.

В начале 2021 года ВВС Нидерландов получили наземные терминалы спутниковой связи (SETSS), которые будут необходимы для применения MQ-9.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер" Блок.5, четырех мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), двух терминалов системы спутниковой связи, шести мультиспектральных систем целеуказания (MTS)-B AN/DAS-1, а также другого связанного оборудования и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

В июле 2018 года GA-ASI официально объявила, что выбрана поставщиком беспилотных авиационных комплексов для ВВС Нидерландов по результатам оценки вариантов, проведенной Министерством обороны Нидерландов.

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку БЛА было подписано в июле 2018 года.

Первый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА MQ-9 "Рипер" версии Блок.5, четырех мобильных наземных станций управления, запасных частей и сопутствующего оборудования для ВС Нидерландов был подписан ВВС США с GA-ASI в марте 2019 года. Стоимость этого соглашения составила 123,293 млн. долл.

Помимо ВС Нидерландов, БЛА MQ-9A "Рипер" приобрели ВС Великобритании, Италии, Франции и Испании. Вооруженные силы Великобритании и Бельгия также являются заказчиками БЛА MQ-9B.

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