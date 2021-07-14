Ростех представит на МАКС-2021 модернизированный вертолет Ка-32А11М

ЦАМТО, 13 июля. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 модернизированный противопожарный вертолет Ка-32А11М.

Программа модернизации Ка-32 включает оснащение вертолета "стеклянной кабиной" с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Новые двигатели существенно улучшат летные характеристики вертолета для работы в жарких и горных регионах. По расчетам конструкторов грузоподъемность вертолета в таких условиях может возрасти примерно на 1600 кг.

"Вертолеты типа Ка-32 во всем мире признаны одними из лучших машин для противопожарных работ. Тем не менее, даже лучшие образцы техники нуждаются в своевременной модернизации. Нам удалось сохранить выдающиеся летные характеристики вертолета, дополнив их современной авионикой и новым, более эффективным и многофункциональным комплексом пожаротушения. Мы представим опытный образец Ка-32А11М на авиасалоне МАКС-2021 и будем готовы к поставкам машины уже в следующем году", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Технические решения, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, уже апробированы на гражданских многоцелевых моделях "Ансат" и Ми-38. Они значительно облегчат работу с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете. Также появится возможность работы с очками ночного видения.

Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ "Миль и Камов" и КумАПП, получила ряд существенных преимуществ относительно иностранных аналогов. Новый бак вмещает 4 тонны воды и разделен на четыре отсека. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать их попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым увеличивая время сброса воды.

Система пожаротушения позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в воду до 400 литров пеноагента. Она также адаптирована для использования водяной пушки. Кроме того, все системы СП-32 имеют электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать ее в зимних условиях при температурах до -20 град. С.

"Соосная схема вертолета Ка-32 обладает рядом серьезных преимуществ. Прежде всего, она обеспечивает стабильность в режиме висения и отличную устойчивость даже при боковом ветре. Кроме того, за счет отсутствия рулевого винта уменьшаются габариты вертолета, что делает его более маневренным. В Швейцарии Ка-32 используется для монтажных работ в горах, и я думаю, что оснащение вертолета новыми, более мощными двигателями пойдет ему на пользу: это позволит улучшить летно-технические характеристики на высотах свыше 2000 м над уровнем моря", ? отметил ведущий инженер вертолетов Ка-32А11BC компании HeliSwiss International AG Эмиль Христов.

Серийное производство вертолетов Ка-32 налажено на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах, говорится в пресс-релизе ГК "Ростех".