Первое совместное российско-алжирское тактическое учение пройдет в Северной Осетии

ЦАМТО, 13 июля. Во Владикавказе прошла итоговая планирующая конференция по подготовке первого совместного российско-алжирского тактического учения.

Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств.

В ходе конференции члены делегаций двух стран согласовали порядок пересечения государственной границы, размещения и питания личного состава, организации материально-технического обеспечения.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Учение состоится в октябре текущего года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В мероприятиях планируется задействовать около 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран, сообщает пресс-служба Южного военного округа.