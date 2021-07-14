Войти
ЦАМТО

Первое совместное российско-алжирское тактическое учение пройдет в Северной Осетии

563
0
0
Танк Т-90СА ВС Алжира
Танк Т-90СА ВС Алжира.
Источник изображения: https://twitter.com/Krimou_DzMilObs

ЦАМТО, 13 июля. Во Владикавказе прошла итоговая планирующая конференция по подготовке первого совместного российско-алжирского тактического учения.

Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств.

В ходе конференции члены делегаций двух стран согласовали порядок пересечения государственной границы, размещения и питания личного состава, организации материально-технического обеспечения.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Учение состоится в октябре текущего года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В мероприятиях планируется задействовать около 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Алжир
Армения
Египет
Индия
Казахстан
Пакистан
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.05.2021
Российско-индийские учения "Индра-2021" пройдут с 1 по 15 августа в Волгоградской области
16.09.2020
Олимпиада в погонах
02.09.2020
«Оборонка» обороне
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год