За шесть лет учеными и рационализаторами РВСН получено около 200 патентов на изобретения

ЦАМТО, 13 июля. За шесть лет ученые и рационализаторы РВСН продемонстрировали свои разработки на более чем 80 выставках и форумах российского и международного уровня, получая признание и высокую оценку различных экспертных комиссий и международного жюри.

За этот период стратегическими ракетчиками получено около 200 патентов на изобретения, более 100 золотых и серебряных медалей на авторитетных инновационных площадках.

Стратегические ракетчики ежегодно представляют перспективные проекты на международных выставках и салонах "Архимед", "Интерполитех", "Новое время", "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации", а также на Международном военно-техническом форуме "Армия".

В РВСН уделяют большое внимание данным площадкам, видя в них источник инновационных идей, технологий и разработок, которые могут быть использованы в дальнейшем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.