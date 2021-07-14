На МАКС-2021 покажут революционный самолет будущего

Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который будет проходить в г. Жуковском.

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.

"Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - рассказал представитель Ростеха.

Подробности нового проекта пока не разглашаются, но интрига вокруг него, надо признать, уже раскручивается.

Сергей Птичкин