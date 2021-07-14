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Российская газета

Концерн "Калашников" представит сверхкомпактный пистолет Лебедева

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Источник изображения: Калашников Media / YouTube

Концерн "Калашников" разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева. Он необходим для развития рыночной ниши данного вида оружия.

Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова", входящего в Ростех, Сергей Уржумцев. Он добавил, что сверхкомпактный пистолет появится после того, как на мировом оружейном рыноке представят существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК.

Сергей Уржумцев отметил необходимость компактной версии оружия. Подобные версии существуют во всех мировых пистолетных брендах.


Светлана Цыганкова

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Компании
Концерн Калашников
Ростех
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