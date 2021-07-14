Российские зенитчики в Таджикистане отразили массированный ракетный удар условного противника

Екатеринбург. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военнослужащие дивизиона противовоздушной обороны 201-й военной базы, вооруженного системами С-300 ПС, отразили массированный ракетный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

По замыслу учения, расчеты дивизиона отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника.

"Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах", - оговорится в сообщении.

Кроме того, подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступил на опытно-боевое дежурство в декабре 2019 года. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, уточняет ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.