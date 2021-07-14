Войти
Интерфакс-АВН

Российские зенитчики в Таджикистане отразили массированный ракетный удар условного противника

339
0
0
ЗРС С-300ПС
ЗРС С-300ПС.
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС

Екатеринбург. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военнослужащие дивизиона противовоздушной обороны 201-й военной базы, вооруженного системами С-300 ПС, отразили массированный ракетный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

По замыслу учения, расчеты дивизиона отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника.

"Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах", - оговорится в сообщении.

Кроме того, подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступил на опытно-боевое дежурство в декабре 2019 года. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, уточняет ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.07.2021
На российской базе в Таджикистане проверили боеготовность систем С-300
12.04.2021
Учениям свет: в России началась масштабная военная проверка
30.10.2019
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
08.09.2017
В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников
05.09.2017
Учения противовоздушной обороны СНГ начались в Астраханской области
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год