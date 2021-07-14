Принципиально новый военный самолет будет впервые представлен на МАКС-2021

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - сказали в Ростехе.