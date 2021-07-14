РВСН в Алтайском крае совершили протяженный марш с участием ПГРК «Ярс»

В Алтайском крае в ходе круглосуточных масштабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

После 100-километрового марша ракетчики вывели комплексы на полевые позиции и приступили к отработке вопросов по охране и обороне автономных пусковых установок.

Противодиверсионные формирования отработали задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

В результате ракетные соединения отработали несколько десятков вариантов возможностей подразделений, вооруженных ПГРК «Ярс».

Всего в учениях было задействовано около 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.

В конце марта учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования прошли в Ракетных войсках стратегического назначения в Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл) и Тейковском (Ивановская область) ракетных соединениях.

29 января Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны: калибр — 1,86 м, длина ракеты — 17,8 м, стартовая масса — 46 тыс. кг, масса полезной нагрузки — 1250 кг, дальность — до 10 тыс. кг, тип топлива — твердое.