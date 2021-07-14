Из морпехов в «люди-лягушки»

Актерское мастерство боевого пловца

Противодиверсионные силы дислоцируются на всех российских военно-морских базах. Подразделения боевых пловцов входят в состав всех четырех флотов и Каспийской военной флотилии. В Сирийской Арабской Республике, например, ПДСС отвечает за подводную и прибрежную охрану пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. Но мало кто знает, чем вооружен сегодня подводный спецназ, каковы его возможности и задачи.

Спрос на боевых пловцов

Несмотря на наличие подводного спецназа, только в 2020 году учебный центр морской пехоты, структурно входящий в Объединенный учебный центр ВМФ России и расположенный в Санкт-Петербурге, подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора. Фактически это можно квалифицировать как привлечение морских пехотинцев к специфическим задачам, которые ранее решали только «люди-лягушки» – боевые пловцы.

Потребность в таких группах на борту кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне, возникла не случайно. Сегодня террористические методы вкладывают в основу своих оборонных концепций государства, входящие в блок НАТО.

Следуя определениям оборонных ведомств стран, входящих в Северо-Атлантический альянс, концепция «асимметричной войны» подразумевает боевые действия между противниками, в военных силах которых ощущается существенный дисбаланс. Именно такие стратегия и тактика приняты на вооружение спецназом Финляндии, который готовят в Утти, а также силами спецопераций Литвы, Эстонии, Латвии и Польши.

Зоркий «Тахион»

Без новейших образцов противодиверсионной техники при решении столь сложных задач не обойтись. Оснащение боевых пловцов катерами типа «Грачонок» и «Раптор», способными развивать скорость до 80 километров в час и действовать в шторм, – серьезное подспорье для быстрой доставки спецназа.

Еще одним новшеством являются летающие дроны проекта «Тахион», которые обнаруживают вражеских боевых пловцов на глубине в несколько метров, находясь над поверхностью моря.

“Обнаружить спецконтейнер при перемещении и в процессе работы практически невозможно. А расчет боевых пловцов, обслуживающих систему, может выдавать себя за портовых грузчиков – парней подбирают смышленых”

Недавно на вооружение ВМФ России поступила еще одна новинка – гидроакустическая противодиверсионная система ДИАБАС. Комплекс состоит из гидрофонов (подводных микрофонов) и стандартного контейнера для их складирования.

Контейнер замаскирован под обычный грузовой, но в нем же оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих оперативную обстановку. Высокочувствительные подводные микрофоны устанавливаются на дне и на причалах. Они находят боевых пловцов и подводные беспилотники, распознавая их по звуку.

Система абсолютно мобильна. Контейнер грузится на грузовой автомобиль и перевозится в заданный район. Обнаружить его при перемещении и в процессе работы практически невозможно. А расчет боевых пловцов, обслуживающих систему, может выдавать себя за портовых грузчиков – парней подбирают смышленых.

Актерское мастерство для боевого пловца – всего лишь один из профессиональных навыков спецназовца, где внезапность, хитрость и смекалка играют большую роль.

В задачи наших подводных пловцов входит защита кораблей как с моря, так и с суши. Формируют подразделения боевых пловцов из военнослужащих по контракту. Все матросы и офицеры проходят тщательнейший отбор, тесты на выносливость, ориентацию на местности, умение преодолевать психологические нагрузки.

Так что безукоризненное здоровье – не единственный проходной билет в это элитное подразделение. Курс углубленной подготовки включает водолазную, парашютно-десантную, топографическую, штурмовую, инженерную и горную подготовку. Он сочетается с моделированием форс-мажорных ситуаций. Таких, например, как неисправный ребризер на глубине или ночевка на кладбище во время марш-броска.

Главная задача боевых пловцов – обнаружить своих «визави»: поймать подводных диверсантов противника, угрожающих боевым кораблям, береговым сооружениям наших военно-морских баз, включая отдаленные, а также военным гарнизонам.

Иногда боевые пловцы выполняют и специфические задачи по недопущению проникновения разведчиков врага на затонувшие субмарины для выявления секретов оборонительного характера.

Дуэль под водой

Подводный спецназ имеет на вооружении специальное стрелковое автоматическое оружие, которое предназначено для применения не только на суше, но и под водой.

Это двухсредные автоматы АПС и пистолеты СПП-1. Еще в СССР для автомата АПС был разработан специальный патрон с пулей игольчатого типа, эффективно поражающей цели на глубине. Однако на суше АПС не так результативен. Скоро его заменит новый АДС с компоновкой булл-пап (когда спусковой крючок находится перед обоймой). Он превосходит АПС по кучности стрельбы как на воздухе, так и под водой. На суше он стреляет специальными патронами калибра 5,45х39 миллиметров – достаточно лишь сменить магазин.

Имеется у пловцов и специальный противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-61 «Дуэль», который также позволяет уничтожать диверсантов под водой.

На пунктах базирования флота функционируют учебные комплексные тренажеры для подготовки подводных спецназовцев. Они имитируют давление на глубине, а также глубинные течения и даже прибрежные горные склоны. Водолазы проходят курс горной и противопиратской подготовки. Однако отработка оперативно-тактических задач на тренажере обязательно сочетается с практикой на полигонах и в акватории портов.

Важной составляющей подготовки является получение навыков диверсионной работы против кораблей противника. Малая в численном составе группа может нанести значительный ущерб неприятелю, в кратчайшие сроки осуществив в буквальном и переносном смысле подрыв его политического, экономического и военного потенциала.

Достанут везде

Российское военное ведомство, анализируя тактику действий НАТО, разработало для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана, специальную программу обучения. Ее внедрение потребовало время.

Программа эксклюзивна и включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов морпехами: они должны знать устройство корабля, который защищают от диверсии, расположение боевых и информационных постов, уязвимые места, маршруты перемещений по корпусу от палубы до трюма и от носа до кормы.

Особое внимание уделяется изучению слушателями Международного морского права отработке практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны. Во главу угла поставлены тактика действий в составе досмотровых групп и отработка способов высадки на суда при решении задач антипиратского характера.

Стрельба из штатного стрелкового оружия по надводным целям для морпехов – привычная работа. Но в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов подготовка к стрельбе требует иных навыков. Укрытием для террориста может стать любая «шхера».

Программа разработана в соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. В процессе обучения морских пехотинцев используется опыт, полученный в ходе действий против террористов на территории Сирии.

Уровень пройденной в Объединенном учебном центре ВМФ России подготовки позволил морским пехотинцам со всех флотов ВМФ приобрести практические знания, незаменимые для противодействия террористам и диверсантам.

На протяжении нескольких лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора уже находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.

Владимир Волгаев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (889) за 13 июля 2021 года