Пехота пешком не ходит

Главная премьера международной выставки MILEX 2021 в Минске – новый БТР-V2

В начале июня председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус доложил президенту Александру Лукашенко об итогах деятельности и перспективах развития ВПК РБ. В ходе доклада были затронуты вопросы подготовки к X международной выставке вооружения и военной техники MILEX, где одной из главных «премьер» должна стать презентация нового бронетранспортера БТР-V2, созданного конструкторами ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ).

Рабочая лошадка на поле боя

“Учитывая не поддающуюся логическому осмыслению «санкционную политику», проводимую Западом, новый белорусский бронетранспортер собирается с максимальным использованием отечественной компонентной базы”

Исход современного наземного боя во многом, если не полностью, зависит от боевых возможностей используемой военной техники. Именно ее эффективность и высокий боевой потенциал обеспечивают успех на всех этапах боя – от своевременной переброски подразделений до проведения специальных операций. Без применения современной бронетехники невозможно обеспечить необходимый уровень маневренности и мобильности подразделений и частей СВ, их огневую поддержку и эффективную защиту от поражения стрелковым вооружением и оружием массового поражения. С их помощью уничтожаются легкобронированная техника и танки, открыто и скрытно расположенная живая сила противника, а также малоскоростные воздушные цели.

Весь перечисленный выше комплекс боевых задач способен решать разработанный в рамках проекта «V2» ОАО «Минский завод колесных тягачей» бронетранспортер МЗКТ-690003. Новая бронемашина создана в интересах белорусского оборонного ведомства, которое планирует ее в качестве перспективной замены находящимся сегодня на вооружении СВ ВС Республики Беларусь БМП-1, БМП-2, БМД-1, БТР-80 и БТР-70. В процессе разработки нового бронетранспортера конструкторы Минского завода колесных тягачей постарались по возможности полно учесть весь комплекс современных требований, предъявляемых к бронемашинам. Кроме того, учитывая не поддающуюся логическому осмыслению «санкционную политику», проводимую Западом, новый белорусский бронетранспортер собирается с максимальным использованием отечественной компонентной базы.

Особенности конструкции

Новый МЗКТ-690003 или БТР-V2 представляет собой полноприводный (колесная формула 8х8) бронированный автомобиль полной массой 19 900 килограммов, оснащенный шестицилиндровым рядным 480-сильным дизельным двигателем WР13480АO, позволяющим развивать на дорогах с асфальтобетонным покрытием скорость до 110 километров в час. Кроме того, бронетранспортер оборудован водометами и волноотражателем, обеспечивающими возможность форсирования водных преград (в том числе и с ходу) и доставки боевых подразделений с десантных кораблей на сушу. Скорость движения БТР-V2 на плаву не превышает 10 километров в час.

В пару с дизелем WР13480АO конструкторы МЗКТ поставили гидромеханическую шестиступенчатую трансмиссию собственного производства, рассчитанную на достаточно широкий диапазон рабочих температур: -400…+400 C. Поддержание необходимого температурного режима обеспечивается усиленной системой охлаждения силового агрегата гидромеханической передачи и отдельной системой охлаждения раздаточной коробки. При движении бронетранспортера по воде питание силовой установки воздухом осуществляется через воздухозаборник телескопического типа.

Двигатель, гидромеханическая коробка передач и их системы размещены в едином силовом блоке. Такое компоновочное решение позволяет производить замену силового агрегата без слива технических и эксплуатационных жидкостей, что существенно сокращает время, необходимое для его демонтажа. Повышенный уровень проходимости бронетранспортера обеспечен двухскоростной раздаточной передачей с блокируемым главным дифференциалом и ведущими мостами, оснащенными межосевыми и межколесными дифференциалами с возможностью принудительной блокировки.

Не последнюю роль в обеспечении проходимости МЗКТ-690003 играет независимая однорычажная гидропневматическая подвеска. Колеса с бескамерными шинами (14.00 R20) в сочетании с ограничителями радиальной деформации Run-Flat повышают живучесть бронемашины. Они способны обеспечить движение БТР-V2 на поврежденных (спущенных) шинах со скоростью около 20 километров в час даже на грунтовых дорогах. В этом случае необходимый уровень давления поддерживается центральной системой регулирования, органы управления которой находятся под контролем водителя бронетранспортера.

При движении по пересеченной местности и в тяжелых дорожных условиях МЗКТ-690003 сохраняет высокий уровень маневренности благодаря приводу рулевого управления на переднюю тележку. Дисковые тормозные механизмы колодочного типа, оснащенные фиксированной скобой, обеспечивают высокую эффективность функционирования тормозной системы.

Цельносварной бронированный корпус, надежно защищающий экипаж и десантное подразделение от поражения стрелковым вооружением и осколками артиллерийских (минных) боеприпасов, – основной конструктивный узел нового белорусского бронетранспортера БТР-V2. Подвесной пол и энергопоглощающие сиденья эффективно минимизируют негативные последствия подрыва под днищем БТР: поражение осколками или травмирование от воздействия ударной волны.

Корпус разделен на три основных отсека: моторно-трансмиссионный, обитаемый и системный. В обитаемом отсеке три отделения – боевое, десантное и управления. В последнем размещены регулируемое по горизонтали и вертикали сиденье механика-водителя, приборная панель, штатные съемные перископические приборы наблюдения (например, ТНПА-170А или ТНИ-350Б), регулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида.

В боевом отделении предусмотрена установка штатного боевого модуля БМП-2 и систем вооружения. Десантное отделение приспособлено для размещения десантного подразделения в количестве восьми человек, выход которых осуществляется через заднюю аппарель.

Наличие дизель-генераторной установки обеспечивает сравнительно высокий уровень автономности БТР-V2, позволяющий бронетранспортеру, сохраняя полную боевую готовность, продолжительное время находиться в засаде с выключенным ходовым двигателем. Более того, в случае повреждения или отказа основной силовой установки это оборудование обеспечивает частичное сохранение боеспособности бронетранспортера.

Оснащение МЗКТ-690003 электрической лебедкой с тяговым усилием десять тонн позволяет экипажу преодолевать труднопроходимые участки посредством «самовытаскивания». В комплекс оборудования бронетранспортера входит фильтровентиляционная установка, защищающая боевой расчет и бортовую аппаратуру от радиоактивных, бактериальных и отравляющих веществ в случае применения противником оружия массового поражения.

Живучесть боевой машины на воде обеспечивается системой индикации присутствия воды в корпусе БТР-V2 и двумя высокопроизводительными (180 литров в минуту) водооткачивающими насосами.

Вооружение бронетранспортера

Очевидно, что ключевая задача бронетранспортера как такового и МЗКТ-690003 в частности заключается в оперативной доставке подразделений СВ к месту ведения боевых действий. Тем не менее огневая поддержка, которую способен оказать новый белорусский БТР-V2, большинством военных экспертов позиционируется в качестве достаточно серьезной. И для этого существуют определенные предпосылки, выраженные в виде внушительного набора штатных огневых средств:

стабилизированной в двух плоскостях автоматической 30-миллиметровой пушки 2А42 (конструкция Грязева – Шипунова) с двухленточным питанием;

пулемета Калашникова танкового (ПКТ) калибра 7,62 миллиметра, спаренного с пушкой;

пусковой установки с ПТУР.

Кроме того, разработчик предусматривает возможность установки на платформу нового БТР необитаемого боевого модуля. Один из таких модулей – «Адунок-БМ-30» будет представлен белорусским ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» на X международной выставке вооружений и военной техники MILEX. Дополнительная маскировка бронетранспортера БТР-V2 на поле боя осуществляется при помощи системы постановки аэрозольной завесы «Туча», установленной на башне боевой машины.

В перспективе на базе нового белорусского бронетранспортера специалисты ОАО «Минский завод колесных тягачей» планируют создать несколько модификаций боевых машин, в частности в рамках опытно-конструкторских работ «V2» рассматривается создание неплавающего БТР полной массой 24 тонны, оснащенного дополнительной навесной броней.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (889) за 13 июля 2021 года