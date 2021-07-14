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Известия.ru

На Кубани проходит международный конкурс среди спецназовцев «Зеленая тропа»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ/function.mil.ru

На полигоне Молькино в Краснодарском крае проходит заключительный этап международного конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана «Зеленая тропа». Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Минобороны РФ.

Разведчики прошли испытания на горно-спортивном комплексе и выполнили специальные нормативы по физической подготовке с метанием в цель пехотных лопат и ножей. Кроме того, в условиях, максимально приближенных к действиям в тылу условного противника, спецназовцы выполнили стрельбу из пулемета, снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова на дальности от 15 до 100 м со сменой огневой позиции.

Разведчики-санитары выполнили нормативы по самопомощи и помощи товарищу в остановке кровотечения и переливании крови, а также в переноске на себе раненого. Саперам группы спецназа во время диверсии на узле связи условного противника было необходимо изготовить электровзрывную сеть, установить мины и сделать взрывное устройство из подручных средств. При этом исполнитель операции выбирался путем случайного жребия.

Для выхода из тыла противника, группы совершили марш-бросок на 10 км и скрытно форсировали реку глубиной до 4 м, в полном снаряжении и с оружием. В конкурсе принимают участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, четырех флотов, Воздушно-десантных войск, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего 26 команд.

2 июля пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в Черном море прошли тренировочные полеты морской авиации ЧФ и самолетов Южного военного округа. Были отработаны ракетные и бомбовые удары по кораблям условного противника. в учениях приняли участие истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации. От ЮВО привлекли истребители-перехватчики Су-27 и истребители-бомбардировщики Су-34. Всего было задействовано более 10 самолетов.

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