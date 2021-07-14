С прицелом на будущее: власти намерены ужесточить требования для охотников

Кто теперь сможет получить право на оружие

Правительство намерено продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. К уже одобренному президентом России Владимиром Путиным закону о его госконтроле могут добавить барьеры, которые усложнят получение охотничьего билета. По проектируемым нормам придется пройти обучение и сдать экзамен на охотничий минимум, а также получить медицинское заключение от врача. Соответствующие поправки в закон «Об охоте...» по поручению вице-премьера Виктории Абраменко разрабатывают несколько министерств, следует из протокола совещания у чиновницы (есть у «Известий»). Юристы уверены, что освидетельствование конкретного лица действительно может усложнить всю процедуру получения билета. Теперь врач возьмет на себя ответственность за выводы медицинского заключения, а в случае трагедии именно к нему возникнут вопросы.

Сначала минимум

До 19 июля Минприроды, Минздрав, Минюст, МВД и Росгвардия должны представить в правительство доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...». Такие поручения ведомствам отражены в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко от 8 июня (есть у «Известий»). Речь о новых требованиях к гражданам, которые намерены получить охотничий билет — именно он в перспективе позволяет претендовать на оружие.

По проектируемым нормам кандидаты будут обязаны проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности), следует из протокола. Плюс к этому претенденты должны иметь заключение (справку) о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, указано в документе. Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и другие) и болезни глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и др.), следует из постановления «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием...».

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov Источник изображения: iz.ru

Сейчас, согласно закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...», охотничий билет могут получить люди, которые обладают гражданской дееспособностью — то есть достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Далее, согласно регулированию, охотник имеет право претендовать на оружие — ему придется оформить лицензию на приобретение.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили, что обсуждали вопрос корректировки законодательства в части выдачи охотничьего билета и что в протоколе идет речь об обязательной проверке знания требований охотничьего минимума и о предоставлении претендентом медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием еще на стадии получения охотбилета.

— Этот механизм необходим как дополнительная превентивная мера, — отметили в секретариате. — Таким образом, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием будет обязательно и для получения охотничьего билета.

Ужесточения для новичков

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов напомнил, что государство уже ужесточило регулирование оборота оружия. 2 июля Владимир Путин подписал поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан...», которые, например, повысили возраст приобретения оружия с 18 до 21 года. Вполне логично теперь усложнить процедуру получения охотничьего билета, заметил депутат. Ужесточение необходимо для тех, кто получает охотничий билет или разрешение на оружие впервые, плюс не служил в армии.

— Спусковым крючком в этом вопросе стала трагедия в Казани, где в школе расстреляли восемь человек и еще 30 получили ранения (19-летний стрелок был охотником). В этой ситуации ужесточение регулирования — верная и необходимая мера, — уверен парламентарий. — Тем более если мы говорим не об опытном охотнике с 10–15-летним стажем. Когда человек получает охотничий билет в первый раз, то к нему логично предъявлять более строгие требования.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov Источник изображения: iz.ru

Требования к получению охотничьего билета, а следовательно, и оружия давно пора ужесточить, считает представитель Союза охотников России Андрей Баринов.

— Сейчас, по сути, не существует такого понятия, как охотничий минимум — экзамена нет. Получить оружие может кто угодно. Заставить человека, желающего купить охотничье оружие, подтверждать свои знания в области охоты — хорошая идея, но сама по себе она не станет барьером для недобросовестных приобретателей, — уверен он.

Эксперт предлагает использовать следующий сценарий: за претендента на охотничий билет должны поручиться как минимум два действующих охотника, либо человек должен другим способом подтвердить, что он является членом охотничьего сообщества.

Врач в ответе

Обязательное обучение кардинально ничего не изменит, ведь охотники сейчас также должны иметь знания из охотничьего минимума, сказал «Известиям» зампред коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. Он подчеркнул, что существенным изменением может стать требование о медицинском заключении.

— Сейчас подзаконные акты требуют от претендента на охотничий билет пройти нарколога и психиатра. Теперь же регулятор предлагает медицинское освидетельствование — то есть специалист должен будет дать заключение по конкретному человеку. А это значит, нужно провести ему тесты, сделать свои выводы, — отметил юрист.

Он добавил, что процедура позволит привлекать к ответственности тех медиков, которые, по сути, одобрили получение охотничьего билета неблагонадежным гражданам. Например, речь может идти о халатности специалиста.

Главным критерием на выдачу охотничьего билета должен стать экзамен, отметил почетный член Военно-охотничьего общества Валерий Кузенков. Справка не может уберечь от всех возможных сценариев — например, в состоянии алкогольного опьянения человек способен на необдуманные поступки.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков Источник изображения: iz.ru

— Охотничьи билеты нельзя выдавать по заявительному признаку, как это делается сейчас. Это уже привело к тому, что документы и оружие могут получать все подряд — даже расстрелявший в Казани детей мальчик. Он не имел никакого отношения к охоте, но билет дал ему право на получение оружия, — сказал эксперт.

Он уверен, что, прежде чем получить допуск к оружию и охоте, человек должен пройти обучение — например, годовой кандидатский стаж. Если бы казанский стрелок учился в охотничьем сообществе, его члены сразу бы поняли, что он неадекватен, уверен Валерий Кузенков.

В пресс-службе Минприроды «Известиям» уточнили: охотничий билет дает право на покупку, а далее на хранение и ношение охотничьего оружия. Росгвардия предложила включить в перечень требований и предоставление справки об отсутствии медицинских противопоказаний и для получения охотничьего билета, добавили в министерстве. Эта процедура уже на начальном этапе поможет выявлять граждан, которым противопоказано владеть оружием, подчеркнули в ведомстве.

По данным Минприроды, с 2014 по 2019 год ежегодное количество выявленных нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов превысило 50 тыс. Количество несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год. То есть ознакомление с требованиями охотминимума не формирует устойчивые знания, которые позволяют не нарушать требования законодательства в области охоты, считают в ведомстве.

«Известия» также направили запрос в Минздрав, МВД, Росгвардию и Минюст.

Евгения Перцева