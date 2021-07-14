НИИхиммаш разработает космическую систему переработки углекислого газа

Подобная система на борту пилотируемой станции позволит собирать углекислый газ и перерабатывать его по реакции гидрирования, говорится в годовом отчете института

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) разработает систему переработки углекислого газа для обеспечения жизнедеятельности в космосе. Об этом говорится в годовом отчете института.

"Основными перспективными направлениями в сфере создания систем жизнеобеспечения в космосе являются: разработка системы переработки диоксида углерода (СПДУ)", - говорится в отчете, в разделе перспектив развития с 2021 года.

Как уточняется в документе, подобная система на борту пилотируемой станции позволит собирать углекислый газ и перерабатывать его по реакции гидрирования "до воды и метана для повышения замкнутости комплекса регенерационных систем жизнеобеспечения по кислороду на борту космического объекта".

НИИхиммаш планирует провести специальные испытания опытного образца системы на электромагнитную совместимость, по результатам испытаний скорректировать конструкторскую документацию, после чего доработать СПДУ.

В отчете также отмечается, что в 2020 году научно-технический совет провел обзор систем переработки углекислого газа для долгосрочных космических полетов.