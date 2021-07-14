Все в САД: «кинжальная» дивизия получит новейшие самолеты

Как модернизированные Су-34 НВО и МиГ-31БМ повлияют на ситуацию в среднеазиатском регионе

«Кинжальную» дивизию ждет перевооружение. Новейшие истребители-бомбардировщики и модернизированные высотные истребители-перехватчики поступят в 21-ю смешанную авиадивизию Центрального военного округа. Один из полков соединения примет на вооружение модернизированные бомбардировщики Су-34 НВО. А в дальнейшем эта воинская часть перейдет на новейшие Су-34М. В то же время два истребительных полка будут полностью перевооружены на обновленные сверхзвуковые перехватчики МиГ-31БМ. По словам экспертов, в случае возникновения угрозы на разных направлениях, в том числе в Средней Азии, самолеты могут быть оперативно развернуты и сразу же приступить к выполнению боевых задач.

Рекорды дальности

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, план перевооружения 21-й смешанной авиационной дивизии (САД) уже утвержден. Ожидается, что основные работы по перевооружению должны быть выполнены за два-три года. Но всё будет зависеть от выполнения государственного оборонного заказа.

Перевооружение соединения пройдет в несколько этапов. Так, первоначально входящий в состав дивизии 2-й гвардейский смешанный авиаполк (базируется на аэродроме Шагол под Челябинском), получит модернизированные бомбардировщики Су-34 НВО. По словам источников, на эти машины полностью перейдет разведывательная эскадрилья. На втором этапе две оставшиеся эскадрильи полка будут перевооружены на еще более современные Су-34М. Правда, контракт на поставку Су-34М пока не заключен и находится в стадии согласования.

Остальные полки 21-й САД — 712-й гвардейский истребительный (Канск, Красноярский край) и 764-й истребительный (Большое Савино, Пермь), согласно утвержденному плану, будут полностью перевооружены на модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В феврале 2020 года командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что МиГ-31 авиаполка, базирующегося в Канске, до 2024 года будут оснащены гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Как уже писали «Известия», в марте нынешнего года 2-й гвардейский авиаполк получил первый серийный Су-34 НВО. Позднее Минобороны сообщило, что до конца года в эту воинскую часть поступят восемь таких машин. Также по заявлению военного ведомства истребительные авиаполки в Красноярском и Пермском краях примут несколько МиГ-31БМ.

21-я смешанная авиационная дивизия была развернута на территории Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году и стала одним из самых мощных соединений российских ВКС. Она входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО, которая отвечает за противовоздушную оборону территории России от Волги до Байкала. При этом скоростные сверхзвуковые самолеты могут быть использованы не только для непосредственной защиты границ страны. При необходимости они способны наносить удары по объектам за пределами России. Так, новейшие модификации Су-34 могут преодолевать до 4 тыс. км. Сопоставимая дальность полета и у МиГ-31БМ, а с учетом дозаправки эти самолеты в состоянии выполнить задачи на значительном удалении от российских рубежей. К примеру, в 2013 году экипажи МиГ-31БМ 14-й армии ВВС и ПВО установили рекорд, совершив перелет на 8 тыс. км с тремя дозаправками в воздухе.

Новые возможности

— Су-34 — оперативный стратегический истребитель-бомбардировщик, он может даже вести воздушные бои и выполнять фигуры высшего пилотажа, как «Стрижи». Но главным их предназначением являются действия истребителя-бомбардировщика. У них очень хорошие тактические радиусы, все они могут дозаправляться в воздухе, большинство при выполнении боевых задач могут применять гиперзвуковые ракеты, обладают хорошим бомбардировочно-ракетным вооружением, прицельный комплекс очень точно был доведен в Сирии, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант, Герой России Валерий Горбенко.

По словам эксперта, после перевооружения 21-я смешанная авиационная дивизия будет раза в два, а то и три мощнее по сравнению с тем, что она представляет собой сегодня.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поскольку она смешанная, то сможет прикрывать свои полки в случае угрозы от истребителей противника, — отметил Валерий Горбенко. — МиГ-31БМ — высотный истребитель-перехватчик, способный справляться со сложными задачами на больших высотах. А истребитель-бомбардировщик Су-34 имеет хороший тактический радиус действия, может дозаправляться в воздухе, обладает эффективным бомбардировочным и ракетным вооружением. Его прицельный комплекс был значительно усовершенствован по итогам боевого применения в Сирии. Возле южных рубежей России складывается непростая обстановка, поэтому новейшие образцы техники направляются на это направление в первоочередном порядке.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что 21-я смешанная дивизия — уникальное соединение. Дивизия объединяет в себе авиационные части совершенно разного предназначения.

— Это авиационное соединение базируется на территории Центрального военного округа. Дивизия предназначена для поддержки его войск и сил. А основное направление ЦВО — среднеазиатское, — пояснил Виктор Мураховский. — Кроме того, этот округ поставляет средства усиления в случае агрессии на других стратегических направлениях. Например, его соединения, в том числе авиационные, участвовали в маневрах, проводившихся в Южном, Западном и Восточном военных округах. Авиация, как самый мобильный компонент, должна быть готова действовать на любом из этих стратегических направлений. 21-я дивизия, получая новые самолеты и обладая мощным ударным потенциалом, способна выполнять практически любые задачи.

В случае агрессии против России или бывших советских республик Средней Азии самолетов и вертолетов, базирующихся на российских военных базах в этом регионе (в частности, на 201-й в Таджикистане и на авиабазе Кант в Киргизии), будет недостаточно для отражения угрозы, добавил эксперт.

— Но мы видели во время внезапных проверок, как в течение суток силы авиации многократно наращиваются там, где это необходимо. И как раз благодаря географическому положению авиации ЦВО экипажи должны быть готовы выполнять задачи по оперативному перебазированию, — заключил Виктор Мураховский.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Су-34 разрабатывались на замену советскому фронтовому бомбардировщику Су-24, но за основу была взята конструкция истребителя Су-27. Поэтому новый самолет, принятый на вооружение в 2014 году, получился универсальным: помимо нанесения ударов по наземным объектам он может вести воздушный бой и выполнять фигуры пилотажа.

С весны этого года в ВКС начали поступать модернизированные машины Су-34 НВО (новые возможности). Они оснащены современными системами разведки, целеуказания, связи, радиоэлектронной борьбы, мощным радаром и навигационным комплексом. Была расширена номенклатура применяемых боеприпасов. А кроме того, для Су-34 НВО разработано несколько вариантов унифицированных подвесных разведывательных контейнеров — оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. Они позволяют самолету самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели на большем расстоянии, чем это может делать базовая версия Су-34.

Помимо Су-34 НВО для ВКС был разработан самолет Су-34М, представляющий собой глубокую модернизацию базового образца. Как ранее сообщали «Известия», до 2027 года должно быть построено 76 таких машин.

Роман Крецул