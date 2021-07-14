Новые парашютные системы получит армия к 2023 году

Воздушно-десантные войска уже в 2023 году перейдут на парашютные системы "Кадет-100Д". Новые купола заменят в войсках основной парашют Вооруженных сил Д-10.

Легкий, управляемый, надежный. Таким получился новейший парашют для армии "Кадет-100Д".

Как рассказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, новейший парашют планируется поставить на снабжение в 2023 году. Все испытания будут завершены в 2022 году.

Новый купол может выдерживать до 160 кг. То есть с ним может прыгать здоровый десантник, обвешанный при этом всем необходимым вооружением и боеприпасами. При этом благодаря новому куполу вертикальная скорость снижения будет не выше 5 метров в секунду.

Самое главное качество нового купола - управляемость. Так, вокруг своей оси парашют может обернуться за 12 секунд.

"Кадет" может уходить назад, это одно из требований ВДВ, чтобы уходить от столкновения при массовом десантировании", - рассказал Насенков.

Новейший парашют "Кадет-100Д" планируется поставить на снабжение в 2023 году.

Для парашюта также создана подвесная система, к которой быстро крепится контейнер, где можно размещать грузы до 50 кг.

"Кадет-100Д" можно будет использовать и для десантирования с экипировкой нового поколения "Сотник" с экзоскелетом. Для этого в случае необходимости грузоподъемность парашюта увеличат на 30 килограммов, а грузовые контейнеры модернизируют.

Александр Степанов