Войти
Российская газета

Новые парашютные системы получит армия к 2023 году

306
0
0
D-10-2
Парашют Д-10-2. Фото с сайта kirov.ru.

Воздушно-десантные войска уже в 2023 году перейдут на парашютные системы "Кадет-100Д". Новые купола заменят в войсках основной парашют Вооруженных сил Д-10.

Легкий, управляемый, надежный. Таким получился новейший парашют для армии "Кадет-100Д".

Как рассказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, новейший парашют планируется поставить на снабжение в 2023 году. Все испытания будут завершены в 2022 году.

Новый купол может выдерживать до 160 кг. То есть с ним может прыгать здоровый десантник, обвешанный при этом всем необходимым вооружением и боеприпасами. При этом благодаря новому куполу вертикальная скорость снижения будет не выше 5 метров в секунду.

Самое главное качество нового купола - управляемость. Так, вокруг своей оси парашют может обернуться за 12 секунд.

"Кадет" может уходить назад, это одно из требований ВДВ, чтобы уходить от столкновения при массовом десантировании", - рассказал Насенков.

Новейший парашют "Кадет-100Д" планируется поставить на снабжение в 2023 году.

Для парашюта также создана подвесная система, к которой быстро крепится контейнер, где можно размещать грузы до 50 кг.

"Кадет-100Д" можно будет использовать и для десантирования с экипировкой нового поколения "Сотник" с экзоскелетом. Для этого в случае необходимости грузоподъемность парашюта увеличат на 30 килограммов, а грузовые контейнеры модернизируют.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Технодинамика
Похожие новости
17.12.2013
ПАК ФА получит новую систему электроснабжения
25.09.2013
Гендиректор «Авиационного оборудования» Максим Кузюк рассказал о RAE-2013
12.08.2013
Егор Зенков возглавит «Универсал»
22.02.2013
Предложения для включения в проект резолюции Второго съезда авиапромышленников России
09.11.2012
Холдинг «Авиационное оборудование» продемонстрировал результаты разработки электро-гидростатистических авиационных приводов
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год