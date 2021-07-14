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Известия.ru

В Минобороны заявили об активизации боевиков в Сирии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Радикальные группировки в Сирии активизировались на подконтрольной коалиции во главе с США территории. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, за минувшую неделю объекты коалиции, расположенные в Заевфратье, подвергались обстрелам четыре раза.

Кулить добавил, что 11 июля боевики с помощью реактивных систем залпового огня кустарного производства обстреляли объекты коалиции в районах нефтегазовых месторождений Коноко и Аль-Омар.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что американские силы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, дважды за сутки подверглись нападению боевиков. Атака была нацелена на военную базу международной коалиции во главе с США, расположенную близ нефтегазового месторождения Аль-Омар на северо-востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее в этот же день Пентагон заявил, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии вблизи Коноко, где расположена американская база. Тогда отмечалось, что, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет.


Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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